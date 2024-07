„Podle mě jsme dole hráli z důvodu častých vynucených změn v sestavě. Přitom máme papírově na daleko více. To se vlastně ukázalo, když jsme hráli několik kol v plné sestavě. Díky tomu jsme udělali šňůru výher vedoucí k záchraně," říká Klinec.

Pomohla i změna trenéra, Jan Hyneš dal častými absencemi a tím pádem i špatnými výsledky zbídačenému týmu nový impuls. „Tak to bývá. Ale ty podzimní výsledky rozhodně nebyly vinou trenérů," upozorňuje žatecký šutér. „Vše jsme od nich měli skvěle připravené, ale nedokázali jsme to přetavit ve výsledky. Hlavní chyba byla v nás," pokračuje s hodnocením.

K lepším výsledkům pomohlo ustálení sestavy a formace. Na žateckých fotbalistech bylo znát, jak moc jim na záchraně záleží. „Prakticky jsme jen místní, tím pádem nám na klubu hodně záleží. Rozhodně jsme nechtěli sestoupit. Věřím, že už to v příštím ročníku bude lepší, já osobně chci hrát alespoň uprostřed tabulky. Bude to pestřejší, přibydou derby, když postoupily Dobroměřice a z divize spadly Louny. Pro fanoušky i pro nás super, máme se na co těšit."

Petr Klinec by chtěl znovu střílet góly, ostatně ostatní od něj nečekají nic jiného. „No, tentokrát to ode mě bylo s góly slabší. Zejména kvůli zdravotním problémům, se kterými jsem se pral zhruba od poloviny podzimu a jara. Občas jsem také putoval sestavou a hrál tam, kde bylo potřeba. Branek mohlo být rozhodně více," přiznává zkušený fotbalista.

Díky vítězství v krajském poháru si Slavoj zahraje celostátní část soutěže. Pochopitelně by si přál vyfasovat zvučného soupeře. „Chceme se pokusit postoupit a když by se poštěstilo, že bychom přivítali někoho, kdo má jméno, tak by to byla paráda," sní Klinec.