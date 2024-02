Dá se vypíchnout nějaký dobrý zápas a třeba pochválit hráč, který výkonnostně překvapil

Za světlou chvilku by se dalo považovat asi jen vítězství v Modlanech, ale pochvalu za první část této sezony nezaslouží nikdo.

Už jste zmínil Pavla Klíče. Jeho odchod byl opravdu tak citelný?

Když ti odejde 20 gólů, tak to musí být znát. Navíc nejde jen o góly. S Petrem Klincem tvořili hodně slušnou dvojici, naše útočná hra na nich minulou sezónu stála. Troufnu si říct, že kdyby Pavel neodešel nebo přišel útočník podobného typu, bodů bychom měli více. Když jsem na podzim viděl, jaké šance jsme schopni zahodit, tak jsem kroutil hlavou. Abychom krajský přebor zachránili, musíme se jednoznačně zlepšit komplexně. Ale pokud bych měl vybrat jeden atribut, tak již zmíněné proměňování šancí. Nečeká nás nic lehkého.

Koupí Teplice vlivný miliardář, který miluje fotbal? Řepka reaguje na spekulace

Špatné výsledky vyústily v odchod trenéra Zelinky, kterého nahradil zkušený kouč Chlad. I on ale nezůstal. Jak jste ty trenérské výměny vnímali? Pomohly? Přišly herní změny?

Vyhodit trenéra je vždycky to nejjednodušší řešení, tak je to bohužel vždy. Vnímali jsme je tak, že na tom máme největší podíl my. Herní změny tam ani moc nemohly být. Jak jsem už zmínil, ke konci podzimu nás postihla silná marodka a bylo těžké získat nějaké body. To se povedlo alespoň v posledním kole v Krupce.

Nový trenér Jan Hyneš po svém příchodu prohlásil, že je potřeba posílit každou řadu minimálně jedním hráčem. Vnímáte to také tak?

Posílit je určitě potřeba, to jsme na podzim viděli. Věřím, že nám noví hráči pomohou.

Jak vy jako kapitán vnímáte, že je Slavoj ohrožený? Cítíte jako kapitán více zodpovědnosti?

Vnímám a beru to dost těžce. Nikdo nechce hrát o záchranu. Zodpovědnost cítím velkou, ale tu cítím vždy, chci každý zapas vyhrát.

Šest milionů v tahu. Slovan doplatil na problémy, z krize vede jediná cesta

V Žatci už nějaký ten pátek jste Jak byste ten klub charakterizoval? A jak obstojí ve srovnání s vašimi minulými kluby?

Žatec vnímám podobně jako třeba Rakovník, ze kterého pocházím - tradiční klub, který patří minimálně do krajského přeboru, ideálně do divize. Do nějakého srovnávání s minulými kluby bych se nechtěl úplně pouštět. Všude bylo něco pozitivního a něco negativního.

Na které jarní zápasy se nejvíc těšíte?

Těším se na úplně všechny zápasy. Doufám, že budu schopen týmu co nejdříve pomoct na hřišti a koleno mě nebude trápit. Pokud bych měl vybrat jeden zapas, tak asi Vilémov, kde je super hřiště.