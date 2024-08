Olympijské hry v Paříži, to je také pastva pro fotografy z celého světa.…

Hodně ukáže už začátek soutěže. Slavoj si ho přeje zvládnout co nejlépe. „Bude to těžké. Spadly Louny, které budou určitě hlavním kandidátem na postup. Udržely většinu hráčů a doplnily je o kvalitu z Brné. V horních patrech budou i Srbice, které hrají každý rok nahoře. Mají kádr už dlouhou dobu stabilní, to je také klíčem k úspěchu. Další týmy, které se budou prát o postup, budou Neštěmice a Litoměřicko. Samy se tím netají," předpokládá Hyneš.

Žatec už by konečně také rád byl jedním z černých koňů, jenže v létě přišel o zkušené Beneše a Klíče. „Chtěli odejít na vlastní žádost. Bude velmi těžké je nahradit, protože tvořili základní stavební kameny týmu. Jinak jsme zbytek kádru udrželi. Naopak jsme získali Pavla Bímu z mosteckého béčka. Je to mladý a perspektivní hráč. Dál jsme na uvolněný post brankáře přivedli Honzu Stránského z Chomutova. Nemohli jsme si jít do sezony jen s jedním gólmanem, který nám tu zbyl." O dalších posilách ještě Slavoj jedná, přestože hráčský trh už je více méně mrtvý.

Derby zápasů bude plno

V krajském přeboru s objeví hned tři celky z regionu - Žatec, Dobroměřice a Louny. Hyneš se na derby zápasy těší. „Ta utkání budou prestižní pro fanoušky a některé hráče, kteří v těchto týmech působili. Ale i jiná utkání budou zajímavá, protože je v soutěži plno klubů, které od sebe neleží daleko. I proto krajský přebor bude těžší. Na každého soupeře se musíme připravit na sto procent a k zápasům přistupovat zodpovědně a s pokorou," vyhlíží kouč Slavoje náročné bitvy.

Až sezona tak ukáže, na co si Hynešův celek může troufat. „O nutnosti zdravého kádru už byla řeč. Doplním, že do začátku přípravy šel celý kádr odpočatý a zdravý, ale v průběhu se nějaké zranění objevovala. Někteří s problémy ještě laborují, ale do sezony bychom měli vstoupit s dostatečným počtem hráčů. Dalším faktorem budou pracovní víkendy," zmiňuje Hyneš bolest, která trápí všechny amatérské kluby.

V krátké letní přípravě Žatec honil fyzičku, poté přešel na herní složku. „S přáteláky panuje spokojenost. Měli jsme těžké soupeře, kteří nás dobře prověřili. Koukám spíše na předvedenou hru než na samotné výsledky."

V posledním duelu, který byl zároveň součástí předkola MOL Cupu, do něhož se Slavoj coby vítěz krajského poháru kvalifikoval, přišla porážka 1:5 od Slaného. Co ukázala? „Že máme před sebou ještě dost práce. Soupeř byl velmi kvalitní, proto také skončil minulý rok v divizi na čtvrtém místě. V létě byl ještě posíleni o hráče z Kladna, kteří se nedostali do kádru ve 3. lize. Podle tohoto duelu ale nelze až tolik koukat soudit, to ukážou až první zápasy. Hra v některých fázích nebyla až tak špatná, ale výsledek je samozřejmě smutnější," ví žatecký kouč.

Sázet bude opět na tradiční opory Petra Klince a Jaroslava Sulovského. Bohužel tito hráči jsou náchylní na zranění. „Doufám, že je budu moct použít ve všech zápasech. Oni tvoří kostru týmu, dokážou spoluhráče na hřišti vést a podpořit mužstvo, když se zrovna nedaří."

Jan Hyneš také vylíčil, jaký styl by v podání jeho svěřenců byl nejideálnější. „Můj styl je celoplošné napadání soupeře, ale moc nám to nejde. Možná to bylo dáno soupeřem, který byl natolik kvalitní, že se toho našeho napadání většinou dostal. Budeme na něm muset ještě dost zapracovat, další věcí je, že musíme mít k dispozici určité hráče, abychom ho mohli praktikovat."

Žatecký kormidelník fanoušky zve do krásného areálu. Kromě fotbalu se můžou prý těšit i na dobré občerstvení. „Víme, že vše se odvíjí od našich výkonů. Pokud se bude dařit, lidi chodit budou. Mají tu krásnou tribunu, v naší hospůdce občerstvení a také grilované speciality."