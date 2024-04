Pro Žatec začal zápas skvěle, když už po šesti minutách hry šel díky Danielu Klímovi do vedení 1:0. Jenže do poločasu stihl domácí favorit otočit. „Co na to říct, nemám slov. Myslím, že jsme od začátku zápasu byli aktivnější a zaslouženě vedli 1:0. Bohužel jako každý zápas nedokážeme dlouho udržet vedení. Dva rychlé brejky domácích a bylo to 2:1. Pět minut před koncem poločasu se nám rozestoupila nepochopitelně zeď a do šaten se šlo za stavu 3:1 pro domácí,“ popisoval rozmrzele žatecký kouč Jan Hyneš.