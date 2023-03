Po půl hodině hry sněžení ustalo a s tajícím sněhem, jako mávnutím kouzelného proutku domácí ožili. Běžela 41. minuta a v ní měly Dobroměřice výhodu rohového kopu z pravé strany. Byl to teprve jejich druhý roh. Míč si k praporku postavil Myšák a poslal ho do vápna. Tam si naběhl Lazarik a hlavou jej poslal nechytatelně do sítě.

Během přestávky reagoval na výkon svých svěřenců trenér Holeček velkým střídáním. Krátce po změně stran byly vyměněny i míče. Ty žluté nahradily klasické bílé. Domácí byli najednou všude. Velmi dobře napadali rozehrávku soupeře a dostávali se i do gólových příležitostí. Tu první měl již v 50. minutě Votruba, ke kterému se dostal míč právě po špatné rozehrávce soupeře. Vypálil možná trochu unáhleně z hranice velkého vápna a těsně minul vzdálenější tyč Jandovy branky. V 73. minutě se rozběhl po levé straně Myšák, kterého se snažili bránit Zabilka s Dvořákem. Myšák ale měl více jak metr k dobru, vystřelil a míč propasíroval pod padajícím Jandou těsně kolem tyče do sítě. Za další dvě minuty se dostal do šance Matyáš, který svůj brejk zakončil střelou z vápna do břevna. Stejný hráč měl ještě jednu šanci pár minut před koncem utkání, ale mířil lehce nad.

Hosté by si bod určitě zasloužili, ale bez šancí a branek na něj dosáhnout nemohli.

Také příští kolo odehrají Dobroměřice jako domácí tým v Postoloprtech na umělém povrchu a soupeřem jim bude v sobotu 18. března od 10:30 celek Modré.

„Šťastné tři body. Jinak to říci nejde. Šluknov hrál velice dobře a v prvním poločase nás jasně přehrával a vytvářel si pološance. Naštěstí jsme dali v závěru poločasu šťastný gól. Na situaci jsem musel o přestávce reagovat střídáním a oživit hru. Druhý poločas už byl o něčem jiném. Body jsme dnes uhráli se štěstím. Je ale pravda, že jsme některé naše hráče museli šetřit, protože v týdnu ještě byli na antibiotikách. Hostům evidentně neseděla umělka. Nám dělal problém sníh a asi i žluté míče. Máme tři body a to je dobrý start do jarní části soutěže,“ hodnotil po utkání trenér David Holeček.

„Hráčům nemáme moc co vytknout. Kluci bojovali a podle mě byli lepší na míči. Rozhodla první branka. My jsme měli šance, ale nakonec jí dal soupeř. Pak to hrál zkušeně z obrany, my jsme chtěli, ale mockrát se tam kluci nedostali. V závěru Dobroměřice hrozily z brejků, nakonec jeden proměnili. Nic se neděje, jedeme dál. Věřím, že příště doma vyhrajeme,“ řekl Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

FK Dobroměřice – SK Šluknov 2:0 (1:0)

Branky: 41. Lazarik, 73. Myšák. Rozhodčí: Vlk – Prágl, Vlašič, ŽK 2:2, 60 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Čipera, Reh, Plachý (85. Kubiska) – Kočka (46. Kamír), Maliňák, Lazarik (83. Krupka), Myšák – Vild (46. Matyáš), Grund (46. Votruba).

SK Šluknov: Janda – Šebek, Holešovský st. (31. Zabilka 75. Schneider), L. Čurgali, Dvořák – Hlávka, J. Čurgali, Dobeš, Halamka (70. Holešovský ml. – Bartoš, Hák.

Jaroslav Tošner