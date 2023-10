Blažim v Lenešicích nehrála, měla málo hráčů. Dočkají se domácí kompenzace?

Velmi snadno přišly do tabulky I. B třídy k dalším bodům Lenešice. Blažim totiž pod Ranou nedorazila v počtu, který by dovoloval zápas 10. kola sehrát. „V krajské soutěži se nám to ještě nestalo," kroutí hlavou předseda Sokola Lenešice Tomáš Čáka.

Sokol Lenešice | Video: Deník/František Bílek

Osobnost Deníku Rychle a zběsile. Schettl řeší v Lounech milion věcí, ale smlouvu a asistenta ne Novým trenérem FK SEKO Louny, předposledního celku fotbalové divize, se stal zkušený… Přečíst článek > Lenešičtí z devíti kol šest vyhráli, 18 bodů je podle Čáky celkem slušným počinem. „Těch 9 bodů, které jsme poztráceli, nás ale mrzí. Hlavně první kolo, v němž jsme prohráli s Údlicemi, nás zklamalo. Béčko Loun nás přejelo, oplatilo nám minulý vzájemný duel, a před týdnem jsme padli v Litvínově. Jinak vítězíme, musím pochválit celý tým, jednotlivce vyzdvihovat nechci." Pohled do střelecké listiny ale dává tušit, že mezi opory patří Tomáš Tykal, Luboš Koubek, David Berki nebo Zdeněk Holdy. V střetnutí proti Blažimi byl Sokol papírovým favoritem, svou roli ale na zeleném pažitu potvrdit nemohl. „Soupeř nám dopředu nedal vědět, diváci už chodili, vše bylo přichystané. Pár kluků z Blažimi přijelo s dresy, jenže jich bylo málo, tak se předseda Pavel Bartko naštval a odjel. Nakonec by jich bylo prý jen šest," líčí Čáka. Dej mi červenou! Bývalý ligový hráč zranil soupeře a pak změnil verdikt sudího Když hrály Lenešice okresní přebor, podobná trampota se jim přihodila. „Okresní svaz nám pak kompenzoval náklady na přípravu zápasu. Nevím, jak to teď bude, jestli od krajského svazu něco dostaneme. O nějaké peníze jsme asi přišly… Ale hlavně je to škoda z toho důvodu, že si kluci nezahrají. V týdnu se na zápas chystali, ale když bylo jasné, že se hrát nebude, jeli domů." Poté, co STK přiklepne Lenešicím tři body, vyhoupnou se na čtvrtou příčku. Jaké cíle vlastně v této sezoně mají? „Jestli se ptáte na útok na postup, tak je to složitá otázka. V dnešní době se těžko shánějí lidi i peníze. Máme podporu obce, vlastně kromě stolního tenisu tu nic jiného není. Jsme rádi, že se nám daří, ale nic nehrotíme. Každopádně kádr máme slušný, určitě chceme být v tabulce v horní polovině. Teď chodí i hodně lidí, máme zatím z probíhající sezony radost," uzavírá Čáka.

