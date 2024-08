Lenešice to mají těžké. V okruhu několika málo kilometrů se o posily „perou" s mnohem silnějšími kluby. „Za rohem Dobroměřice a Louny, to nemáme moc šanci. Tenhle problém nastává i u mládeže."

I tak by Sokol chtěl být příjemným oživením druhé nejvyšší krajské soutěže. „Budeme se rozkoukávat, po postupu jsme toužili. Snahou bude záchrana. Nejideálnější by bylo hrát někde uprostřed," přeje si Čáka.

V úvodním kole jeli Lenešičtí do Nového Sedla. Prohráli 1:4, když od 37. minuty hráli bez vyloučeného Koubka. Jediný gól poražených dal Patrik Šlégr.

Nedostatkem hráčů prý šla kvalita I. B tříd dolů, v A třídě to prý může být podobné. „Je to logické, protože není tolik nových hráčů, přichází slabší a slabší ročníky. Podle mě je to dané tím, že podpora sportu je malá. A děti mají nyní spoustu možností. Doplácí a ještě doplácet na to bude pochopitelně i fotbal."

Pěkný úspěch by se Lenešicím mohl povést za předpokladu, že se fotbalistům budou vyhýbat zranění. „A musí chodit trénovat. Jenže to také teď není samozřejmost. Přijde mi, že se klukům moc nechce. Mají práci, doma ženské."

Pozitivní zprávu ale přeci jen Čáka má - finančně Sokol vyšší soutěž zvládne. „Nejezdí se moc daleko, Vilémov a Šluknov šly do Libereckého kraje. Je tam jen Rumburk, Děčín, to zvládneme."