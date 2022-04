Proboštov doma přejel 5:1 Šluknov a na první dva celky ztrácí stále pět bodů. „Za předvedený výkon jsme si výhru zasloužili. Dostali jsme sice na začátku takový laciný gól na 1:1, ale pak jsme se rozehráli a s tímto zápasem můžeme být spokojeni,“ řekl brankář a předseda třetího celku tabulky Michal Račuk. Toho mrzelo, že jeho tým ztratil body v předchozích zápasech. „Sezona ale ještě bude dlouhá a uvidíme. Teď máme dva v uvozovkách hratelné soupeře, kteří jsou pod námi, ale pak jedeme do Neštěmic, a tam se ukáže, jak na to jsme,“ uvedl proboštovský šéf.

A jak zápas hodnotili poražení? „Do utkání jsme přitom vstoupili dobře, byly tam dvě šance. Ale jako první skóroval Proboštov. Po vyrovnání jsme si mysleli, že budeme držet krok,“ řekl Ladislav Čurgali, kouč Šluknova. Proboštov šel ale opět do vedení a od té doby na hřišti kraloval. „Zhoršili jsme se a dostali se pod tlak. Po změně stran jsme chtěli snížit, ovšem po vyloučení Knížka bylo rozhodnuto. Teď nás čeká derby s Rumburkem,“ dodal Čurgali.

Právě Rumburk se na derby opravdu velmi dobře naladil. Na jaře poprvé bodoval doma, Roudnici spláchl jasně 4:0. „Zasloužené vítězství, hlavně v prvním poločase jsme měli další tutové šance. Hodně do toho promluvilo opravdu aprílové počasí. Kaňkou je fakt, že se nám zranili hned tři hráči. Utkání nedohráli Buryánek, Alfery a Vyskočil. Poslední minuty jsme dohrávali o deseti. Zase se ukázalo, jak máme úzký kádr,“ zhodnotil vše David Dvořák, předseda FK Rumburk. „Před zápasem jsem měl trochu obavy, protože víme, že Roudnice chce hrát kombinační fotbal, má tam mladé kluky. My jsme to postavili zase na zkušenosti, uhráli jsme to a máme krásné tři body. Záchrana je pro nás prioritou a věřím, že ji zvládneme bez problémů,“ doplnil kouč František Dužár.

To jeho protějšek rozhodně důvody k radosti neměl. „Já to nechápu. Před týdnem hrajeme druhou půlku s Proboštovem dobře, jezdíme, je vidět, že se jde za výhrou. A teď? Úplně bez chuti, odevzdané tři body. Dostaneme první gól a celé se to sesype. Přitom nás porazili v podstatě tři hráči domácích, osmička, devítka a jedenáctka, kteří chodili do náběhů, snažili se. My nic. Nemůžu ani nikoho za nich pochválit, vyhořel celý mančaft,“ soptil Ondřej Rohlíček.

Stejně zklamaný byl i kouč Mojžíře Michal Kubec, jehož tým prohrál brankou z první minuty nastavení 1:2 v Liběšicích. „Jsem hodně zklamaný z výkonu hlavně ve druhé půli a z přístupu některých hráčů. Chybí nám vůdce, někdo, kdo by to vybláznil a strhnul sebou celý tým. Protože někteří hráči, si to jdou jen odehrát, úplně bez chuti, bez zájmu,“ soukal ze sebe hořce. „Tato prohra je naprosto zbytečná a pro mě osobně dost nepochopitelná. První půle byla ještě v celku slušná, druhá ale byla strašidelná. Úplný zmar přišel v první minutě nastavení, kdy soupeř kopal standardku z vlastní půlky a na tři doteky se dostal míč až k nám do brány,“ pokrčil rameny.

Zajímavou podívanou sliboval souboj z vršku tabulky mezi druhými Černovicemi a čtvrtými Spořicemi. Ty se po poločase dostaly do vedení díky svému kanonýrovi Františku Haškovi, ale domácí pak otočily, když rozhodující druhou trefu daly v devadesáté minutě.

„Myslím, že jsme celý zápas drželi Černovice na uzdě a bohužel závěr ten nám vůbec nevyšel. Plnili jsme, co jsme si řekli, ale škoda toho závěru,“ mrzelo snajpra Spořic Františka Haška.

„Hodně náročný zápas. Spořice ukazují, že mají na jaře formu a nám se je podařilo vlastně přehrávat až v samém závěru zápasu. Tohle jsou opravdu cenné tři body,“ oddychl si černovický kouč Josef Jebavý, který svůj tým drží na druhém místě tabulky jen o skóre za vedoucími Neštěmicemi.

Po čtyřech jarních výhrách v řadě se zasekly Dobroměřice, které prohrály překvapivě 0:1 na hřišti až čtrnáctého Klášterce nad Ohří. Jediný gól dal deset minut po přestávce domácí Lukáš Mařík.

„Měli jsme sérii, chtěli prodloužit a že nám ji ukončí předposlední celek tabulky, který dostal v posledních dvou zápasech deset gólů, to jsme nečekali. Jsme hodně zklamaní,“ řekl David Holeček, trenér FK Dobroměřice s tím, že Klášterec není oblíbeným soupeřem: „Když jsem se na to koukal zpětně, tak jsme s nimi dobré výsledky neměli a pokud ano, tak jsme to doháněli a otáčeli na poslední chvíli. Nechci se ale vymlouvat, už minulý týden jsme vyhráli se štěstím a ani tenhle zápas se nám nepovedl a soupeř vyhrál zaslouženě. Ukázalo se, že bez pohybu se prostě hrát nedá,“ dodal kouč aktuálně čtvrtého týmu tabulky.