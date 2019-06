Louny - Suverénní vítěz krajského přeboru z Loun už netrpělivě vyhlíží víkendový los divize, do které se po roce vrátil. Kdo bude soupeřem svěřenců trenéra Kudely?

Fotbalisté Brné (červenočerné dresy) podlehli v dohrávce 17. kola krajského přeboru vedoucímu celku soutěže FK SEKO Louny 2:5. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Podle informací ze zákulisí se po odhlášení Litoměřicka z ČFL v divizi zachrání Most. V tom případě by z krajského přeboru šlo kromě Loun nahoru i Štětí, v nejvyšší krajské soutěži by se naopak zachránily Dobroměřice!