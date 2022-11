Rychlými kombinacemi a náběhy rozpohybovali obranu soupeře a výsledkem byla úvodní branka již v 11. minutě. Trestný kop rozehráli domácí jako signál, když Maliňák přihrál Matyášovi a ten prostřelil hradbu bránících hráčů před sebou. Střelu jeden z hráčů Roudnice lehce tečoval, ale míč i tak zapadl do sítě. Za pět minut si oba zmínění hráči role prohodili. Matyáš ze hry přihrál Maliňákovi a ten pálil. Tentokrát dokázal Doležal odvrátit na roh. Pak zahrozil na druhé straně J. Hlavsa, ale jeho pokus skončil mimo brankové tyče. Běžela 37. minuta. V ní vbíhal do vápna Maliňák s míčem u nohy. Stíhali ho Ryska s Brůžou a po lehkém kontaktu šel domácí kanonýr k zemi a nařízenou penaltu sám postižený proměnil.

V nastoleném tempu pokračovali domácí i po změně stran. První šanci měl Matyáš po deseti minutách hry, jenže trefil jen Doležala v bráně. V téže minutě se vytáhl Doležal proti tvrdé střela Maliňáka, kterou bravurním zásahem vyrazil. V 61. orazítkoval Matyáš tyč. Další střelu na branku Roudnice vyslal střídající Myšák. I tentokrát si Doležal poradil. Branka doslova visela ve vzduchu. V 76. minutě udržel Lazarik balón u zadní čáry, odcentroval jej na Myšáka a ten dal krásnou třetí branku svého celku. V závěru měl další brankovou příležitost Matyáš, jenže trefil jen gólmana Roudnice a od něho šel míč do zámezí na roh. Čtyři minuty před koncem utkání se dostal k zakončení hostující J. Hlavsa, ale i tentokrát netrefil bránu.

Dobroměřičtí se s blížícím koncem podzimu výrazně zlepšovali a zaslouženě bodují. V posledním kole podzimní části nastoupí na hřišti vedoucího Proboštova. Bez šance ale určitě nejsou.

„Takhle se hraje, takhle se bojuje. Zase jsme to malinko prohodili. Čipera zahrál velmi dobře, nebo Krupka, který tam bojuje, nechá tam to srdíčko. Šli jsme si za tím. Škoda jen neproměněných šancí. Když jsme drželi balón, tak to byl pěknej technickej fotbal. Soupeř má mladý běhavý kluky, nepříjemný. Hráli jsme jednoduše, protože na tomhle terénu se to jinak nedá. Máme poslední kolo před sebou a s dneškem chceme šest bodů,“ uzavřel spokojený trenér David Holeček.

FK Dobroměřice – SK Roudnice nad Labem 3:0 (2:0)

B ranky: 11. Matyáš, 38. Maliňák z PK, 76. Myšák. Rozhodčí: Oborník – Sabo, Vlk, ŽK 3:3, 120 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Čipera (79. Plachý), Vild, Reh, Kubiska – Kočka, Maliňák, Lazarik (85. Hanzlíček), Pergl (58. Myšák) – Matyáš, Krupka (58. Votruba).

SK Roudnice n.L.: Doležal – J. Hlavsa, Jarůšek (46. Mrázek), Černý – Krčmář (60. Matuszewski) – Vacátko (46. Skokan), Dobiáš (69. Možný), Ryska, Rubín, Brůža – M. Hlavsa (69. Barcal).

Jaroslav Tošner