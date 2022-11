Utkání začalo ve svižném tempu a to z obou stran. První velkou šanci měli hosté, když šli v 11. minutě dva hráči na jednoho domácího, jenže Bouček zachoval chladnou hlavu a Matějčeka vychytal. Hned z protiútoku zahrozil po akci Myšáka Matyáš. Jeho tvrdou střelu ze 20 metrů však gólman Kovařík kryl. V 15. minutě už snaha domácích byla korunována gólem. Maliňák parádně obkroužil nedůrazného Janču, který mu dovolil poslat centr do vápna, kde byl připravený Matyáš, jehož hlava poslala domácí do vedení. Jen o pár minut později vyslal na druhé straně na branku tvrdou střelu Dufek. Pozorný Bouček dělovku vyrazil do bezpečné vzdálenosti. Blížil se závěr poločasu, ale na trávě pokračovala fotbalová bitva. Pět minut před koncem poločasu měli domácí výhodu přímého kopu. Ten Maliňák rozehrál na Matyáše, který vyslal na branku další projektil. Ten Kovařík odvrátil na roh. Běžela 43. minuta a v té udeřili hosté. Střelu Bergmana Bouček jen vyrazil k Jančovi a ten neměl problém vyrovnat.

Útočný fotbal pokračoval i po přestávce. První šanci měli opět hosté z Pokratic. Rychlou akci po levé straně se snažil zakončit Kormunda, jenže mu při skluzu chybělo několik centimetrů, aby míč zasáhl. Z protiakce se řítil do vápna rychlý Myšák. Toho však zastavil Dufek, který ho poslal lehce k zemi. Nic se neděje signalizoval Davignon a tak se hrálo dál. Pak Myšáka sundal Vlašič. Tentokrát ještě před vápnem. Trestný kop v podání Maliňáka Kovařík bez větších problémů chytil. V 63. minutě se Marčaník pokusil přelobovat Boučka, ale gólmana Dobroměřic nepřekonal. V 71. minutě poslal Bergmann centr do vápna a Marhaník poslal hosty do vedení. S domácími to vypadalo bledě, jenže ještě zdaleka nabyl konec. Pět minut před koncem utkání založil Myšák svou další útočnou akci. Od zadní čáry našel ve vápně Lazarika, toho fauloval Procházka a Maliňák z nařízené penalty srovnal. Už se zdálo, že dojde na penalty, jenže nakonec bylo všechno jinak. V 88. minutě rozhodl Maliňák, který to vzal jako lídr celku na sebe. Jeho střela zaplavala vzduchem, trefila vzdálenější tyč a od ní zapadla do sítě. V nastaveném čase hosté tlačili a před brankou spoluhráčům pomáhal i brankař Kovařík, ale domácí se ubránili a moc nechybělo, aby ještě skórovali do prázdné brány.

Za týden čeká fotbalisty Dobroměřic daleká cesta až do Rumburku, který je v tabulce dvanáctý.

„Konečně přišel úspěch a hlavně hra, jakou si představuji. Něco málo jsme změnili v tréninku, ale hlavně jsme se podívali na video, kde děláme chyby. Víc mluvíme na hřišti, než v kabině. Dneska kluci chtěli vyhrát a to, co předvedli v závěru utkání je toho důkazem. Mám radost,“zakončil krátké hodnocení trenér David Holeček.

FK Dobroměřice – TJ Sokol Pokratice 3:2 (1:1)

Branky: 15. Matyáš, 85. z PK a 88. Maliňák – 43. Janča, 71. Marčaník. Rozhodčí: Davignon – Umon, Plzák, ŽK 1:4, 100 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – S. Čipera (83. Kamír), Vild, Reh, Kubiska – Myšák, Lazarik, Maliňák, Pergl (80. Krupka) – Grund (56. Kočka), Matyáš.

Sokol Pokratice: Kovařík – Procházka, Kormunda (64. Macel), Bader, Dufek – Matějček (85. Cuc), Janča (85. Ahmed), Smetana, Vlašič, Bergmann (85. Polášek) – Marčaník.

Jaroslav Tošner