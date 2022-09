„Hrozný, jsem rozlámaný ještě dneska. Máme málo hráčů, hodně zraněných. Jestli to takhle půjde dál, tak budeme mít velké starosti o udržení fotbalu v Obrnicích,“ nebral si servítky Jaroslav Pilař po zápase v Údlicích. A začal i pálit do vlastních řad. „Kluci slibují, že budou chodit, ale nakonec se raději jdou bavit na fesťák do Ústí. Přiznám se, že mě to přestává bavit. Hodinu jsme hráli dobrý fotbal, pak už to nešlo,“ doplnil obrnický fotbalista.

Černý víkend za sebou mají i fotbalisté Podbořan, kteří hráli v nedalekých Lenešicích. Byla z toho prohra 1:3. Všechny branky padly v prvním poločase.

„Doplatili jsme na individuální chyby. Domácí mají parádně propracovaný systém postupného útoku, tím nás zaskočili. Ve druhém poločase jsme měli možná tři nebo čtyři šance ke skórování, ale bohužel se to nepovedlo,“ mrzelo podbořanského předsedu Milana Kareše.

Tři nováčci odpálili také sezonu v krajské I. B třídě. FŠ Litvínov se netají ambicemi poskočit o soutěž výš, ale v prvním duelu doma narazil, když hostil Duchcov, který si nakonec po penaltách odvezl výhru 3:2.

„Nebylo to z naší strany vůbec špatné utkání, bohužel jsme doplatili na neproměňování šancí. To musíme do dalšího zápasu zlepšit. Soupeře ale musím pochválit, hrál dobrý fotbal, divákům se to muselo líbit,“ řekl trenér FŠ Litvínov Tomáš Gergel.

Další nováček z Novosedlic překvapil loni čtvrté Meziboří. Zase došlo na penalty a Novosedlice v nich slavily výhru 4:3. „Myslím, že povedený vstup do vyšší soutěže. Ještě se poohlížíme po posilách, hodil by se nám brankář,“ řekl předseda novosedlického klubu Karel Mayerhofer.

„Letos chceme navázat na příčky, jako v minulé sezoně Tohle byl první zápas sezony, takže byl takový opatrnější. Možná jsme mohli rozhodnout dříve, ale nestalo se. Penalty už jsou loterie, bod je asi dobrý,“ řekl mezibořský kouč Petr Spilka, kterého klub přemluvil k další spolupráci.

Málkov je dalším nováčkem krajské I. B třídy a zase došel do penalt. Navíc ukázal tuhou defenzivu, když s Vroutkem hrál bez branek a nakonec po penaltách padl 0:1.

„Nemáme se za co stydět. Podle mne super zápas, akorát tomu chyběly branky. To do dalšího zápasu vylepšíme,“ usmíval se po střetnutí málkovský Zdeněk Kopta.

Co ukázal start krajské I. B třídy B dál? Třeba skutečnost, že Baník Osek bude mít co dělat, když vyfasoval 0:7 v Chlumčanech a kanonýrské statistiky si rozšířil Patrik Zomer, autor hattricku proti Oseku. Jak vypadá po prvním kole tabulka? Lídrem jsou Lenešice, na druhém místě Chlumčany a třetí je Blažim.