Podbořanský Tatran padá do okresního přeboru. Klub se sloučí se sousedním klubem

Předloni usilovali o návrat do I. A třídy, druhá příčka jim ho ale nezaručila. Loni byli desátí a letos? Sestup do okresního přeboru. Smutnou realitu musí fanoušci Tatranu Podbořany přijmout, nic jiného jim nezbývá. „Od toho druhého místa to šlo dolů. Zkusíme z okresu postoupit zpátky," slibuje podbořanský funkcionář Milan Kareš.

Fotbal v Podbořanech | Video: Deník/František Bílek

