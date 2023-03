Bod nakonec bral. „Na to, že jsme přes zimu prakticky netrénovali, tak dobrý. Pomalu jsme se nemohlo sejít a rovněž soustředění v Tisu u Blatna a na hřišti v Žihli proběhlo v okleštěné sestavě. Z lounské rezervy jsme měli před zápasem respekt, protože je v tabulce vysoko a měla na svém kontě po podzimu o deset bodů více než my,“ připomněl šéf Tatranu.

Jarní premiéra měla podle jeho slov veškeré atributy prvního zápasu. „Bylo tam hodně nepřesností, takových nedůrazů, ale jednalo se o vyrovnané utkání. Myslím si, že ve druhém poločase jsme měli i trošku územní převahu, na druhou stranu byl z brejků nebezpečnější soupeř. Bohužel jsme jim po našich individuálních chybách nahráli v první půli na dva góly, naštěstí jsme to ze stavu 0:2 na 2:2 alespoň vyrovnali a málem i úplně otočili. Mohli jsme vyhrát, ale gól mohl dát i soupeř. V tom závěru nás podržel gólman, jak už jsem říkal.“

Zápas do červena obarvila i tři vyloučení. Jako první šel do sprch v 67. minutě po druhé žluté kartě lounský Jakub Novotný, o čtyři minuty později ho po rovněž druhém žlutém napomínání napodobil domácí Jiří Krejčí. A v poslední minutě poslal hlavní rozhodčí Petr Lesák ze hřiště podbořanského Lukáše Krumla, jenž viděl za zmaření zjevné brankové možnosti podražením zezadu mimo pokutové území rovnou červený kartónek. „Ta vyloučení vyplynula spíš ze zarputilosti. Dvě po druhých žlutých, my navíc dostali ke konci rovnou další červenou. Oba vykartovaní hráči nám budou v určitě těžkém sobotním zápase doma s Lenešicemi chybět. Nebudeme je vyplácet, nemáme moc prostředků, čekáme na dotace,“ dodal Kareš.