Dohra přišla podle disciplinárky po střetnutí, kdy měl Exner sudímu Saifertovi poslal messenger zprávu ve znění: „Ty sráči tyhle problémy už jsou osobní… budeš si léčit mindráky na mě? Chceš to mít? Ok.“ Disciplinárka se tím bude zabývat ve čtvrtek 11. dubna a bude postupovat podle paragrafu 45, druhého odstavce disciplinárního řádu, který nese název Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám. Ve druhém odstavci se doslova píše: „V případě vyhrožování, nebo posunků, gest či výroků dle předchozího odstavce provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na tři týdny až devět měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250.000,- Kč.“

Pavel Exner pro Deník uvedl: „Šlo o soukromou věc, která neměla být v žádném případě zatahována nebo spojována se zápasem v Horním Jiřetíně. Už jsem na disciplinárku posílal zprávu s vysvětlením a doufám, že se to vše vyřeší bez postihu a jediné, co se bude řešit, bude moje červená karta,“ vyjádřil se Pavel Exner, který kvůli zahájenému řízení v sobotu nenastoupil do zápasu proti Šluknovu, který skončil 0:0 a Dobroměřice vyhrály až po penaltách.

Jenže pokud Exner postih dostane, fotbalový soud mu vystaví stopku, tak to bude nepříjemný „vlastňák“. Gólový forvard vládne statistice střelců krajské I. A třídy (33 branek), je ústřední postavou Dobroměřic, které cílí za postupem.

„Uvidíme po čtvrtečním zasedání disciplinární komise. Ještě jsme to v klubu neřešili. Těžko říct, jaký trest Pavel dostane. Pak se podle toho zařídíme. Ano, jde nám o postup, ale máme dostatečně široký kádr a máme kam sáhnout. To ale budeme opravdu řešit, až budeme znát verdikt disciplinárky,“ řekl manažer dobroměřického klubu Pavel Verner.