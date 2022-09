Tomáši, platil jste něco za hattrick do klubové kasy?

Do klubové kasy bych měl zaplatit tři stovky, ale po prvním gólu mi řekl náš druhý trenér Václav Hrušovský, že pokud dám hattrick, tak za mě pokutu zaplatí. Tak jsem rád, že to vyšlo. (smích)

Jak vaše branky vůbec vypadaly?

Tak u první branky jsem běžel z půlky sám na bránu, u té druhé tam byla chyba v obraně a a vyšlo klasické futsalové bodlo (smích). A ten třetí mi nahrál lounský obránce, pak už sem zakončoval do prázdné branky, když brankař vyběhl z brány.

Vaše Lenešice první dva zápasy vyhrály. Dobrý vstup do sezony, souhlasíte?

Určitě, vstup do sezony nám vyšel výborně. Ale ještě přijdou těžké zápasy. Ambice v Lenešicích máme teď velmi velké, chtěli bychom se pohybovat do třetího místa. Osobně si myslím, že na to máme tým a věřím, že se nám bude dařit.

S fotbalem jste začínal v Mostě, hrál jste také v Horním Jiřetíně. Před rokem jste ale přešel do Lenešic. Proč?

Do Lenešic mě přitáhl kamarád z futsalu, který tady už bohužel nehraje.

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal už jako malý ve školce, jelikož naše školka měla vlastní tým, tak první tréninky probíhaly právě tam.

Utkvěl vám v paměti gól, který byl pro vás prostě ten nejlepší?

Za každý gól jsem velmi rád. Ale jeden vyberu. Ještě v mosteckém dorostu na mě zařval trenér ze střídačky, ať jdu taky na náš útočný roh. Tak jsem se rozeběhl do vápna a hlavou dal gól. Každý, kdo mě zná, tak ví, že nejsem žádný hlavičkář. (smích)

Jak se vám vůbec v Lenešicích líbí?

Lenešická parta je prostě výborná, jsem strašně rád za to, jak to tam funguje. Zázemí je taky velmi dobré, hřiště je jedno z nejlepších v celé I. B. třídě. Už od minulé sezóny se mi zdá, že postupně chodí na naše zápasy více a více diváků, kteří ten náš fotbal také prožívají.

Co se vám na fotbale vlastně nejvíce líbí?

Na fotbale mám asi rád úplně všechno, fotbalem žiji už od mala, na hřišti jsem strávil tak padesát procent svého času. Jsem za to velmi rád, fotbal je prostě nádherná věc

Jaké zakončení je pro vás při zápasech nejčastější?

Nejoblíbenější zakončení asi vyloženě nemám. Většina lidí mi právě říká, že mám více zakončovat. Já si ale radši hraji více s míčem, místo toho, abych zakončil. (smích)

Pojďme ještě k soutěži, kterou hrajete. Jaká má I.B třída úroveň?

Sám jsem byl docela překvapený, jakou má naše soutěž úroveň. Většina týmů má v kádrů vždy velmi dobré hráče.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Oblíbený tým pro mě není ani jeden, ale určitě mám raději Slavii.

Jste stále mladý, takže se s nám jistě podělíte o vaše fotbalové sny…

Určitě bych byl rád, kdybychom se tady v Lenešicích posunuli někam výš. Jiné konkrétní cíle zatím nejsou.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Obecně mám rád všechny sporty, takže si s klukama chodím zahrát třeba tenis, nebo klidně i jiný sport. Momentálně pracuji krátkou dobu jako policista v Mostě.