Hosté se hned od úvodního hvizdu usadili na polovině domácích a jejich první gólová příležitost přišla již v 6. minutě. Centr z levé strany usměrnil na branku Matěj Koudelka, ale Bouček skvělým zákrokem jeho pokus vytáhl nad branku. Ve 22. minutě zahrozili domácí. Gólman Kukla chyboval, když vyběhl daleko od své svatyně, až na hranici velkého vápna, jenže Grund jej nedokázal prostřelit a odražený míč poslal Maliňák z dobrých 30 metrů vedle levé tyče.

Za pět minut se prokličkoval hostující obranou Myšák, ale nemířil přesně. Hned z protiútoku pálil hodně nebezpečně Čermák, jenže jeden z domácích bránících hráčů stačil jeho střelu tečovat a poslat těsně nad břevno. Další brankovou příležitost měl domácí Bránický, který ale Kuklu neprostřelil a a dorážku Myšáka vytlačil Kukla na roh. Běžela 37. minuta a v ní Čermák poslal ve vápně k zemi pronikajícího Myšáka a nařízenou penaltu Maliňák proměnil.

OBRAZEM: Do Břvan přijely desítky motorek. Lounský klub měl sraz

Druhý poločas byl tak trochu v křeči z obou stran. Oba celky se snažily rozhodnout. Domácí dát brankovou pojistku, hosté srovnat, jenže obrany pracovaly tak, jak mají a oba gólmani si se střelami mířícími na jejich svatyně poradili. Rozhodnutí tak přišlo až pět minut před koncem řádné hrací doby. Myšák poslal na Bránického, který mu nabíhal na levé straně. Hosté reklamovali ofsajd, ale pomezní byl jiného názoru a tak hlavní rozhodčí Vlašič nechal pokračovat ve hře. Bránický přenesl hru před branku, kde byl zcela volný Matyáš a ten svou brankou definitivně potvrdil výhru svého týmu.

Za týden nastoupí fotbalisté Dobroměřic na hřišti Pokratic-Litoměřic, které mají shodně 42 bodů a jsou o skóre o příčku výše, tedy na čtvrtém místě tabulky fotbalové A třídy.

„ Přežili jsme první šance Ledvic, kdy nás opět podržel Bouček. Pak jsme začali trochu hrát. Byla to sice chvílemi nakopávaná, ale začali jsme se dostávat dopředu, kde odvedl kus práce Marcel Grund. My jsme se na tohle utkání připravovali celý týden a věřili, že to už musí přijít. Důležité bylo uhlídat oba Koudelky, což se nám povedlo.Vítězství určitě patří Beatlesovi (Pavel Verner – manažer a sekretář klubu), který leží doma v bolestech. Pochvala za celej tým. Dnes určitě spokojenost. Jsem moc rád, uzavřel hodnocení šťastný a usměvavý trenér domácích David Holeček.

Dal sedm gólů v zápase a raději střídal. Nechtěl jsem jich dát deset, říká Majer

FK Dobroměřice – SK Viktorie Ledvice 2:0 (1:0)

Branky: 38. Maliňák z PK, 85. Matyáš. Rozhodčí: Vlašič – Fišl, Folk, ŽK 1:5, 150 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Vild, Reh, Kubiska – Myšák, Maliňák, Lazarik (70. Kamír), Pergl (83. Krupka) – Votruba, Grund (65. Matyáš).

Viktorie Ledvice: Kukla – Mergl, Ryška, Popp, Kolář – Novák, Vlasák, Čermák, M. Koudelka, Novotný (46. Procházka) – A. Koudelka.

Jaroslav Tošner