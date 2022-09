Druhým tématem je fakt, že v posledních dvou zápasech právě duchcovské party padlo celkem devět červených karet. Pět v minulém kole v duelu s Lenešicemi (2:1), čtyři nyní v sobotu.

„Chlumčany dostaly dvě červené po dvou žlutých kartách, řekl bych po běžných soubojích. My jsme dostali dvě rovnou, které si rozhodčí obhájí. S Chlumčany máme dobré vztahy, nejednalo se o nějakou divočinu, bylo to bez emocí, ale je jasné, že čtyři červené jsou dost,“ řekl sportovní manažer FK Duchcov David Špet.

Devět červených v posledních dvou duchcovských zápasech, třebaže jen tři na jejich účet, je bezesporu rarita. „Máte pravdu, je to tak, ale každý zápas je jiný, každá červená karta byla jinak červená,“ pousmál se manažer.

Duchcov se musí vypořádat i s krutým losem a faktem, že právě zápas s Chlumčany odehrál na „domácím“ hřišti v Postoloprtech. „S tím hřištěm, které je u nás pod vodou, máme opravdu problémy. Proto jsme teď hráli v Postoloprtech a další čtyři zápasy sehrajeme zase venku. Teď jedeme do Údlic, do Blažimi, Vroutku, je tam výměna pořadatelství a ještě pohár, takže si opravdu doma zahrajeme až někdy v říjnu a to Bůh ví, jestli.“

S vykročením do sezony není Špet nadšený. „Spokojení být nemůžeme, protože jsme dva zápasy prohráli, třebaže Strupčice mají dobrý tým, tak jsme padli 1:4, teď o čtyři branky s Chlumčany, i když ty jsou také kvalitní. Asi se nám hraje líp venku, tak nám to tak třeba teď bude ve finále a všech těch komplikacích vyhovovat. Chlumčany měly víc šancí, ale řekl bych, že to byl dlouho vyrovnaný zápas, gólu na 1:2 předcházela ruka, pak jsme smolně inkasovali třetí gól a pak nedali penaltu, což byl rozhodující okamžik. Začali jsme hrát vabank a dvakrát inkasovali. V závěru se nám ještě zranila brankářská jednička Petr Velička, šel tam mladý Michal Ajdinovič a zkušený Patrik Zomer si se zakončením už poradil. Ale to by se stalo i kdyby k výměně gólmanů nedošlo,“ dodal duchcovský sportovní manažer s tím, že zápas byl kdo s koho, o proměňování šancí.

Spokojenost naopak může panovat v Chlumčanech. „Přiznávám, že až takhle povedený start do sezony jsem nečekal,“ pousmál se po čtvrté výhře v řadě předseda klubu Lukáš Vopršel.

Kde hledat příčiny chlumčanského vzestupu? „Po dlouhé době si to sedlo, zdobí nás bojovnost, nasazení, zarputilost. Nebývalo zvykem, že by se hrálo s plným zaujetím celých 90 minut. Na mužstvu je znát rukopis a skvělá práce trenéra Martina Svobody,“ ocenil předseda bývalého kapitána lounských hokejistů, jenž zaskakuje za pracovně vytíženého Petra Novotného.

Vopršel na druhou stranu uznal, že zápas v Postoloprtech úplně jednoduchý nebyl. „Do 60. minuty to bylo vyrovnané, ale Duchcov je poznamenám těmi vyloučenými, soupeři došly síly. Jinak ty červené byly asi obhajitelné, ty po žlutých určitě. Na druhou stranu je těch vyloučených v B. třídě z mého pohledu a všeobecně opravdu dost.“

Předseda lídra věří, že mužstvu fazóna vydrží. Už v sobotu totiž dojde od 10.30 na souboj gigantů. Chlumčany budou hostit rovněž neporažené Strupčice, dojde na duel prvního s druhým.

„Těžký soupeř, o víkendu se asi ukáže, jak na tom doopravdy jsme,“ dodal s nadhledem Vopršel.

Červené karty udělené v zápase:

Duchcov:

John Žák, 85. minuta Hráč zmařil zjevnou brankovou možnost držením soupeře za ruku.

Václav Tichý, 64. minuta Surová hra, kopnutí soupeře do hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly.

Chlumčany:

Dominik Prokeš, 80. minuta Druhé napomenutí během utkání 1. ŽK zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře podražením v boji o míč v nepřerušené hře. 2. ŽK zmaření zjevné brankové možnosti soupeře podražením zezadu v pokutovém území při pokusu zahrát míčem a rozhodčí nařídil PK.

Petr Gyenge, 88. minuta Druhé napomenutí během utkání. 1. ŽK bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. 2. ŽK bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře.

Před sezonou vyhlašoval nováček z FŠ Litvínov útok na vrchní příčky v tabulce a nebyly to plané řeči. Litvínovští naposledy venku smázli dalšího nováčka z Málkova 4:1 a v tabulce I. B třídy B jsou čtvrtí s osmi body. Na lídra z Chlumčan ztrácí čtyři body. V dalším zápase se Litvínov doma představí proti Lenešicím (neděle, 16.30).

