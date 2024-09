„Trošku jsme z Mostu měli respekt, nehráli špatně, jsou to mladí běhaví kluci. Chtěli jsme si na ně počkat a to se povedlo. Šli jsme do brejku, počkali jsme si zkušeně na ně,“ vyprávěl po vítězném střetnutí gólman Jakub Pokorný. Jeho spoluhráči si několikrát v zakončení už dělali co chtěli. Mosteckou obranu zkušeně rozebírali na molekuly a uklízeli míč do prázdné branky. V prvním poločase se prosadili třikrát, ve druhém také. Louny tak plní sezonní cíl.

„Zpátky do divize? Vedení nám to dokonce dalo za úkol rychle postoupit, takže se snažíme. Snad se to povede, je to zkrátka náš sezonní cíl,“ usmívá se Pokorný. Ne vždy mu ovšem do smíchu bylo. Před dvěma sezonami svému týmu chyběl. Jako dřevorubce ho v lese při kácení stromů zle potloukla větev. Od neštěstí ho ochránila helma. Dávno už je ovšem zpátky a kormidluje s lounskou bárkou směr vyšší soutěž. Že by po sestupu Louny opustil? Neměl tyhle myšlenky vůbec.

„Ne, vůbec. Já už tady hraji deset let, takže já už to v Lounech doklepu. Mám to tady rád, mám to za barákem. Máme skvělý kolektiv, prezident je skvělý, výbor. Nemám si vůbec na co stěžovat,“ usmívá se Jakub Pokorný, který změnil s týmem soutěž, ale také zaměstnání. Po deseti letech už nepracuje v lese. „Teď jsem začal pracovat u známého, který má firmu na opravu turbín v elektrárnách, takže úplně jiné odvětví než dřevorubectví, ale učím se,“ uzavírá s úsměvem Jakub Pokorný.