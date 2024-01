„Definitivně jsme se rozhodli zůstat v Dobroměřicích, kde jsme to poradně rozjeli a chceme to s klukama dotáhnout do zdatného konce,“ potvrdil na dotaz Deníku nejlepší kanonýr fotbalové I. A třídy Pavel Exner.

„Všichni tomu dáme sto procent a půjdeme si zahrát krajský přebor – to kam Dobroměřice patří prostředím a přístupem k fotbalu,“ uvedl autor 27 podzimních tref, které by rád rozšířil.

Dobroměřice na podzim ani nejdou neprohrály, ztratily jen za výhru až po penaltách v Mojžíři, a na čele tabulky mají jedenáctibodový náskok před druhou Bílinou. Navíc by podle všeho měly zamířit o patro výš dva celky. „S vedením jsme si byli sednout a řekli, co a jak pro další sezonu. Hlavní bylo nás udržet, což se povedlo, a teď pomalu do přípravy. Chceme dokončit tu jízdu.“

Nabídku FK SEKO Louny tak klíčoví hráči dobroměřické party nevyslyšeli. „Usoudili jsme že to Louny budou mít strašně těžký… Pět na podzim získaných bodíků je zatraceně málo. Samozřejmě klukům z Loun obzvlášť mým kamarádům a především trenérovi Schettlovi budu držet palce a budu věřit v zázrak, že se to podaří udržet. Každá vyšší soutěž v našem okresu nebo regionu je skvělá pro všechny,“ dodal snajpr Pavel Exner.

Jarní část sezony zahájí dobroměřický lídr soutěže sobotu 9. března, kdy v ostře sledovaném duelu přivítá rivala z Nového Sedla.

