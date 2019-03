„Byl na odstranění nějakých tukových bulek, co měl na těle, do přípravy se zapojil později. Řada hráčů byla nemocných, řádily chřipky. Sice jsem začali trénovat už na konci první poloviny ledna, ale kvůli nemocem, práci a zraněním nebyla příprava ideální,“ přiznává trenér lenešického áčka Karel Kopřiva.

K posílení nedošlo, nováček se bude spoléhat na muže, kteří nastupovali na podzim.

Třetí celek tabulky podle Kopřivy disponuje kvalitním kádrem, kvůli tréninkovým výpadkům ale panují obavy, aby mužstvo zvládlo celou porci náročného jara. „Už na podzim nám trošku docházel dech. Máme 27 bodů a co jsem se tak díval do historie, tak na páté místo by nám mělo stačit nějakých 45 bodů. Takže máme za cíl na jaře těch 18 bodů uhrát a zachránit se.“