Ústecký kraj Hlavním lákadlem byly dva šlágry, které obstaral čtyři kluby z top čtyřky. Třetí Proboštov podlehl po trefách Lukáše Plose a Milana Faltuse 0:2 na půdě vedoucích Černovic. „Po zápasech proti slabším soupeřům nás tentokrát čekala velká prověrka na půdě vedoucího celku soutěže, který prokázal kvalitu. Musím všechny z klubu, ať hráče, nebo realizační tým, pochválit. Kluci na hřišti nechali srdíčko, bojovali. Pokud to takto půjde dál, tak nemám o budoucnost obavy. V prvním poločase jsme možná byli i lepší, rozhodčí nám možná mohl písknout penaltu. Oni pak dali branku, krásný gól z přímáku. Ale náš výkon super,“ řekl předseda a brankář proboštovského týmu Michal Račuk.

Naopak domácí potvrdili své postavení v tabulce dalším jarním vítězstvím. „Přijel třetí tým tabulky a bylo to rozhodně vidět. Proboštovští nám nedali nic zadarmo, ale naši kluci jsou teď opravdu v laufu, cítím z nich obrovsky pozitivní energii. Ví, že jsou lídrem soutěže a že se k tomu váží také nějaké výkony a ty přesně teď předvádějí. Věřím, že se nám už první místo v tabulce podaří do konce sezony udržet,“ doufá Josef Jebavý, trenér Černovic.

Dobroměřice doma v dalším šlágru přivítaly Neštěmice. Hosté jim vzali vítr z plachet, díky hattricku Láchy vyhráli jasně 3:0. „Dneska šedesát minut pěkný fotbal. Navzdory prohře musím kluky pochválit. Bohužel jsme to málo šancí nedokázali využít na rozdíl od Neštěmic, kterým jsme všechny branky doslova darovali,“ kroutil hlavou David Holeček, dobroměřický kouč.

Ve velké křeči dohrává letošní sezonu Šluknov. Ten prohrál i na půdě Mojžíře a jenom ukázal, že na jaře nedával branky a nesbíral body. „Na našem výkonu bylo vidět, že jsme v krizi. První půle z naší strany nebyla dobrá. Nedařila se kombinace, nedostávali jsme se do zakončení. Druhou půlku jsme začali dobře, ale domácí udeřili ze standardní situace a dostali se na koně. My byli horší, domácí zaslouženě vyhráli,“ klopil oči Ladislav Čurgali, kouč Šluknova.

To Michala Kubce na domácí lavičce sálala spokojenost. „Většinu utkání jsme byli lepší, ale první poločas jsme se i přes velké šance nedokázali prosadit v koncovce. Hosté hrozili jen z brejků, ale naštěstí jsme je do žádné vážné příležitosti nepustili. Druhou půli jsme se dokázali prosadit i gólově, když nám letos snad poprvé vyšla standardka a po rohu se prosadil hlavou Pavel Král,“ potěšilo ho. „Přidali jsme další dvě branky, trochu mě mrzí, že jsme v závěru inkasovali. Na výhře to ale nic nemění, na jaře máme poprvé dvě utkání po sobě 3 body, takže u nás vládne spokojenost. Hráli jsme pozorně a velmi trpělivě, za což jsme byli odměněni,“ dodal.

Odvahu ukázal kouč Roudnice Pavel Hoznédl, jenž po dvou debaklech (0:4 a 0:5) okysličil sestavu o několik hráčů z béčka a jeho tým odvezl z Klášterce dva body za výhru 1:0 po penaltách. „Nasazení a bojovnost byly diametrálně odlišné od těch posledních zápasů. Chtěli jsme tři body, máme dva, ale i za ty jsme rádi. Potěšily výkony kluků z béčka a nula vzadu,“ řekl Hoznédl.