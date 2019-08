„Budeme opět sázet na zkušené hráče,“ říká Jakub Černý, jenž je jedním z nich.

A jak vidí ambice týmu? „ Vzhledem k tomu, že proběhla reorganizace, tak bude hodně těžké se v soutěži udržet. Ale uděláme pro to maximum. Hlavním cílem je udržet se v soutěži, ale samozřejmě cíle máme nejvyšší, tudíž být do pátého místa by byl super výsledek.“

„My máme každý rok jen ty nejvyšší ambice. Většinou je plníme,“ přidává další zkušený fotbalista Petr Loos. "I když bude asi soutěž kvalitnější a těžší, i tak očekávám,že budeme hrát náš dobrý fotbal a sbírat důležité body, abychom se pohybovali minimálně v klidném středu tabulky. Vše musíme zvládnout společnými silami, jsme jedna velká parta," přidává jeho spoluhráč Pavel Melichar.



V sobotu od 10.30 hodin hraje Nové Sedlo doma zápas 1. kola proti Blažimi.