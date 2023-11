„Z naší strany strany to byl podařený zápas,“ řekl Jakub Černý, předseda Nového Sedla.

Domácí vedli ještě v 84. minutě 2:0, avšak hosté v závěru přidali a srovnali. „Nervy to ani nebyly. My jsme přestali trošku hrát a soupeř v posledních deseti minutách srovnal. Nakonec máme dva body, které jsou pro nás zlaté. Konečně jsme to doma zlomili,“ dodal Černý.

Jeho tým bude chtít uspět i v sobotní derniéře v Mojžíři. "On teď hraje dobře má formu, kterou potvrdil výhrou v Libouchci. Očekáváme těžký zápas, ale věřím, že ho zvládneme."

Slavoj sráží chyby i psychika. Lev na jeho hřišti uspěl s provizorním brankářem

„Bod po tom průběhu zápasu, jaký byl, bereme. Podařilo se nám srovnat až v závěrečných minutách, kdy už soupeř odcházel fyzicky, ale v následných penaltách bylo štěstí na straně Sedla,“ uvedl Jiří Chmelan, hráč Ervěnic/Jirkova.“

„Náročný zápas. Šance jsme měli, ale nedokázali je zužitkovat, a tak se nám to povedlo až v poslední pětiminutovce. Po takovém průběhu je prostě bod zlatý…“