Zápas hrůzy v době, kdy děti slaví Halloween, si „užili“ fotbalisté Novosedlic. Ti v jedenáctém kole fotbalové B. třídy B zajížděli na hřiště druhých Strupčic a nebudou na to vzpomínat rádi. Vyfasovali tam bez gólové odpovědi třináct branek. Jejich brankář Štuler už ve třetí minutě dostal červenou kartu. Strupčičtí kanonýři si navíc leštili statistiky, když nejlepší střelci týmu Michal Nechanický a Petr Nový nastříleli hattricky.

„Tady netřeba slov,“ odfoukl si novosedlický kouč Pavel Karlík. „Snad jen, tedy za mě osobně, poděkovat klukům, kteří přišli, někteří odešli i z práce, aby nás bylo alespoň jedenáct a odehráli to až do konce. Kvůli mlze byl zápas zhruba v 75. minutě ukončen. Děkujeme i fanouškům, kteří museli vážit dlouhou cestu kvůli takovému našemu představení,“ hořce se usmál Karlík.

To na domácí straně byla samozřejmě veselice. Strupčice se netají postupovými ambicemi, podzim mají parádní. „Velmi nám pomohlo brzké vyloučení hostujícího gólmana. Dostali jsme soupeře pod tlak, proměňovali šance a nepustili ho už výrazněji do hry,“ popisoval autor hattricku a druhý muž tabulky střelců Michal Nechanický. „Při prvních dvou brankách jsem se uvolnil ve vápně, dostal přesnou přihrávku a potom už jsem měl na všechno dostatek času. Třetí branka padla z brejku, kluci v obraně vybojovali balón, našli mě na půlce a já už jenom rozkmital nohy a šel sám na brankáře,“ doplnil s úsměvem Nechanický, který o dva góly vede před týmovým kolegou Petrem Novým. Ale špičkování a hecování mezi nimi neprobíhá.

FOTO: Lounům se dál nedaří, v Bílině znovu vyčaroval Rákosníček mlhu

„Popravdě řečeno jsme spíš oba rádi za to, že ty góly vůbec dáme a nemusíme se pak tolik strachovat o výsledek,“ dodal Michal Nechanický.

Uličkou hrůzy si o víkendu prošlo i třetí Meziboří, které přijelo na trávník pátých Lenešic a odvezlo si výprask 0:7, na kterém se hattrickem podílel Tomáš Tykal. Hosté navíc hráli od 16. minuty v deseti, neboť byl po druhé žluté kartě vyloučen Jan Bohata. Konfrontace dvou celků z horní pětky tak dopadla jednoznačně.

„Popravdě řečeno Meziboří byl tým z třetí příčky tabulky, ale chtěli jsme se na ně vytáhnout a využít domácího prostředí. Zatímco hosté určitě nehráli podle svých představ, tak mi jsme podali kvalitní týmový výkon a všichni musí být spokojení. Určitě nám pomohlo, že hosté hráli dlouho bez zbytečně vyloučeného hráče, který byl napomínán za debatu s rozhodčím a záhy poté za faul,“ uvedl místopředseda lenešického klubu Tomáš Čáka.

„Tohle se opravdu špatně hodnotí, tady jsme fakt neměli svůj den. Naopak domácí za co vzali, to jim tam spadlo. Musíme se z toho hodně rychle oklepat a vrátit se k minulým zápasům a výkonům, které nám přinášely body,“ hodnotil výprask mezibořský kouč Petr Spilka.

První porazil posledního 3:0, osmnáctou branku v sezoně přidal nejlepší střelec soutěže Patrik Zomer. Domácí Chlumčany připsaly nad Vroutkem jedenáctou výhru v sezoně a celkem inkasovaly jen sedm branek. „Klukům jsem řekl, že výkon nebyl ideální, spíš laxní, možná to pramenilo z podcenění soupeře. Podobně se ale prezentovat nechceme a zápas proti Vroutku by pro nás měl být jakýmsi ponaučením do budoucna. Nicméně jsem rád, že máme další tři body a jedeme dál,“ uvedl trenér lídra tabulky Martin Svoboda.

Lepšící formu potvrdil podbořanský Tatran, který se po šesté výhře v sezoně, když doma porazil Obrnice jasně 5:0, posunul do lepší poloviny tabulky.

Tenisový kanár: Brná srazila Jiřetín a je novým krajským lídrem

„Měli jsme týmy, které jsou pod námi a vylepšili jsme si skóre a jsem rád, že máme dvě výhry za sebou a šest bodů do tabulky. Abych řekl pravdu, tak jsme ze zápasu měli trošku strach, protože nám chybí pět hráčů, z toho dva dlouhodobě a zase se zranil Jirka Gregor. Nakonec jsme ale ve 3. minutě mohli vést 3:0, v páté minutě 5:0, ale do poločasu jsme dali jen jednu šanci. Obrnice před přestávkou trošku kousaly ze standardních situací, ale ve druhé půlce jsme konečně šance využívali, dali rychlé góly a dohrávalo se na jednu branku,“ uvedl předseda TJ Tatran Podbořany Milan Kareš s tím, že nyní čeká jeho tým sobotní dopolední zápas v Oseku: „A tam se nám dlouhodobě nedaří.“

Dva góly Jiřího Navrátila a Cong Phana dopomohly Duchcovu k výhře 4:2 nad Málkovem. Domácí zvládli zápas o deseti, když byl po druhé žluté kartě pět minut před přestávkou vyloučen Tomáš Nácovský. První napomenutí dostal za zakopnutí balónu v přerušené hře a druhé za kopnutí soupeře zepředu v souboji o míč. „Zápas jsme zvládli v deseti a se mnou v základu, takže dobrý. Vzhledem k absencím jsem musel nastoupit i já,“ zahájil s úsměvem hodnocení duelu hrající duchcovský trenér a tentokráte i kapitán mužstva František Macháček, jehož tým potvrdil dobrou formu:

„Jsem rád, že jsme uspěli, protože Málkov byl asi nejfotbalovější soupeř, který u nás hrál, dalo se na to koukat. Vyloučení bylo po zakopnutí balonu a šlapáku, takže v pořádku. Rozhodčí často nechválím, ale tihle v čele s Romanem Schreinerem zápas zvládli.“

Duchcov čeká v sobotu ráno výjezd do Ohníče. „Byl bych moc rád, když na výhru navážeme, v podstatě si tam jedeme pro vítězství, nic jiného neberu,“ dodal Macháček.