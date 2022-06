Jako první vystřelil na branku v 9. minutě domácí Soukup, ale jeho rána postrádala razanci a Hůla s ní tak neměl žádný problém. Po čtvrt hodině zachytili hosté rozehrávku ve středu pole a Maršálek z brejku překonal Petra Junka v bráně. Za další čtvrthodinu měl blízko k vyrovnání Hynkocy, jehož hlavička po centru Kukačky mířila jen do břevna. Z dalšího útoku pálil z pravé strany Exner, ale jeho pokus pozorný Hůla kryl. Běžela 42. minuta a v ní se Exner zbavil svého strážce Soboty, udělal s míčem dva rychlé kroky, poslal milimetrově přesný centr před branku na Hankocyho a ten bez potíží srovnal na 1:1. V předposlední minutě první půle poslal Exner do vápna další centr. Hankocyho první pokus Hůla ještě stačil vyrazit, ale na dorážku z kopačky téhož hráče neměl nárok.

Do druhého poločasu hosté trochu přeskupili řady a posílili obranu. Ofenzivně naladěné Domoušice pokračovaly v náporu i po přestávce. Už v 54. minutě pálil Soukup, ale mířil jen do nohou Hůly. Pak se osmělili i hosté. Střelu Kiliána však Petr Junek zneškodnil. V 58. minutě poslal Svoboda ve vápně k zemi pronikajícího Exnera a kopala se penalta. Míč si po delším přemlouvání postavil Martin Junek, ale jeho pokus k tyči postrádal razanci a Hůla jej vyrazil na roh. V 80. minutě přišla chvíle hráčů z domácí lavičky. Mács procedil střelu mezi nohami bránících Soboty a Filipa a číhající Uhlík propálil Lamichhaneho v bráně. Tři minuty před koncem ještě korigoval výsledek pěknou střelou z hranice vápna do šibenice Maršálek.

Po závěrečném hvizdu rozhodčího Nedvěda následovalo převléknutí z dresů do triček pro vítěze přeboru, děrovačka fanouškům a pak již kapitán Martin Junek převzal z rukou člena Výkonného výboru krajského fotbalového svazu Pavla Maňáka pohár. Bouchalo a stříkalo šampaňské a na závěr převzali fotbalisté z rukou jednatele Sokola Domoušic Jana Tittelbacha prémii v podobě sudu piva.

„Nebyla to dnes žádná sláva, ale výhra se počítá. Třetí branku jsme měli dát mnohem dříve. Klukům to teď končí, ale nám to právě teď začíná. Času je málo a čekají nás nelehká jednání. Navíc pomalu končí trh s volnými hráči. Stále jednáme. Do dvou týdnů musí být jasno. Musíme vědět, co případným posilám nabídnout, připravit rozpočet. Nebude to snadné,“ uzavřel s radostí z konce náročné sezóny, ale i z obavami z nejasné situace trenér Pavel Schettl.

TJ Sokol Domoušice – TJ Spartak Perštejn 3:2 (2:1)

Branky: 42. a 44. Hankocy, 80. Uhlík – 15. a 87. Maršálek. Rozhodčí: Nedvěd – M. Vlašič, J. Vlašič, ŽK 1:1, 60 diváků.

Sokol Domoušice: P. Junek – M. Junek, Kubiska (64. Uhlík), Pechát, F. Schettl (78. Pour) – Kukačka, Soukup, Kotlan, Exner (78. Mács) - Holman, Hankocy (71. Mirga).

Spartak Perštejn: Húla (63. Lamichhane) – Sobota, Chmelan, Filip – Svoboda, Pardubský (35. Oršuliak), Krok, Nobst, Kiliján – Veljkovič, Maršálek.

Jaroslav Tošner