Jeho tým si užije velikonoční volno, neboť sobotní zápas v Podbořanech má přeložen až na pondělí 8. května. „Bylo to na náš popud, protože řešíme personální věci, máme zraněné, někteří kluci jedou na svátky pryč, a tak jsme se domluvili na květnovém termínu,“ vysvětlil kouč jehož tým prokázal, že ještě není mrtvý.

Po porážkách ze začátku jarní části sezony jste otočili zápas v Obrnicích, pak zvládli i drama doma v Kryrech s Osekem, kde všechny tři branky padly v posledních deseti minutách. Jak byste vstup do jara tedy celkově hodnotil?

Já počítám jako start do jara už i dohrávku s Mezibořím, takže to nemůžu hodnotit úplně kladně. Tři prohry a hodně obdržených branek, a hlavně každý zápas jiná sestava, to není cesta k lepším výsledkům. Jsem rád, že se to lepší, po zranění se nám vrátili někteří mladí kluci, hráli na svých postech a bylo to znát.

Bojujeme se sebou i se soupeři, ví Uhliar. Pět let nehrál, pak předvedl hattrick

V Obrnicích přišlo první jarní vítězství. Třikrát jste tam vyrovnali, pak zvládli penalty, bylo to pro vás velké kardio cvičení? Jak zápas hodnotíte?V Obrnicích to byl zápas dvou vyrovnaných týmů, které nemají momentálně kvalitu I. B třídy. Po našich třech individuálních chybách jsme inkasovali, naštěstí jsme ale na každý gól dokázali odpovědět a srovnat stav. Kardio to bylo, protože jsem byl na hřišti.

Domácí dali v rozstřelu jen dvě penalty, podržel vás brankář? Trénujete penalty?

Ano, na gólmana se mohu spolehnout. Chytil dvě penalty a na jednu si sáhnul a moc nechybělo, mohl chytit i třetí. Bohužel tréninky jako takové v současné době velký zájem nepřitahují.

Zásadní roli při restartu v Obrnicích asi hrál autor hattricku Ondřej Uhliar, je to tak?

Ano. Ondra je zkušený kluk a dokáže udržet balon. Když se dostane do šance, tak většinou dokáže proměnit. Je to pro nás důležitý hráč. Jsem rád, že jsme se v zimní pauze spolu domluvili, aby šel k nám. Má dobrý vliv i na mladé hráče, čehož si vážím.

Chcete ještě někoho za výkon v Obrnicích pochválit?

Chválit nevím, jestli je správné slovo, ale správný přístup a nasazení do zápasu předvedli Gutwald, Machyna, Čipka a Nováček. Díky jejich pohybu jsme se pokaždé dostali zpět do zápasu.

Kryry zaváhaly, okresní přebor dostal nové zápletky... Černčice ztrácí dva body

Říkal jste, že je vás málo, to je asi opravdu velký problém… Kvůli zraněním, civilní práci hráčů?S tímto problémem se potýká asi většina mužstev, ale nás to trápí už od začátku sezony, škoda že mladí kluci, co jsme měli u fotbalu, nevydrželi déle, snad se to zlepší. Poslední zápasy nám dávají v tomto smyslu naději.

V sobotu jste porazili Osek 2:1…

Jsem rád, že jsme je zaskočili jako u nich na podzim v Oseku. Zvolili jsme i stejnou taktiku a třebaže to fotbal moc koukatelný nebyl, máme druhé vítězství. Výhra za tři body by kluky mohla nakopnout do dalších zápasů.

Na jaře je asi hlavní cíl záchrana, že?

Záchrana by byla fajn, ale jsem realista a vím, že je to zatím spíše zbožné přání. Dokud ale bude matematická možnost, budeme se snažit. Důležité pro mě je, aby se začalo trénovat a budovat tým na další roky. A je jedno v jaká soutěži to bude.