Vroutečtí v minulosti hráli vyšší soutěž, zároveň měli v okresu svou rezervu a také mládež. Nyní na Žatecku zažívají horší časy, což ilustruje úbytek týmů i chudý podzimní bodový zisk. Hrající trenér Zdeněk Machyna si myslí, že mužstvo svou kvalitu má, pokud se do boje sejde v optimálním složení. „Na chvostu tabulky je to bodově našlapané, máme minimální bodovou ztrátu. Každé vydařené utkání náš může vynést o několik míst výše. Hodně bude záležet na vůli a snaze hráčů," tvrdí. Ví, že bez fyzičky to nejde, věří proto v poctivost jednotlivců; v zimní pauze by nikdo neměl zahálet.