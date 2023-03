Po čtvrt hodině hry zahrávali hosté Jakšem rohový kop. Centr do vápna sice domácí obrana odvrátila, ale jen k Awukumovi a jeho pohotová střela prolétla těsně nad Boučkovou bránou. Pak se delší čas hra přelévala od vápna k vápnu bez větších šancí. Ve 35. minutě však vyrobil hrubku Hildebrand, který malou domů jen slabě odkopl na hranici vápna. Tady se bleskurychle zmocnil míče Matyš a tvrdou střelou poslal Dobroměřice do vedení. Modrá se dostávala spíš do pološancí, ale jejich střelám chyběla razance a Bouček si s nimi poradil, nebo jim chyběla přesnost.

O přestávce byl trenér Dobroměřic Holeček ke svým svěřencům hodně kritický.

Druhá branka utkání padla krátce po zahájení druhé půle. Míč se dostal k Myšákovi, ten odcentroval před branku a Matyáš hlavou skóroval. Míč netrefil ideálně, ale po tyči se svezl do sítě. Na 3:0 zvyšoval sám Myšák, který utekl po pravé straně a přesně zakončil. Za dalších deset minut neúnavný a hodně okopávaný Myšák připravil další šanci. Tentokrát pro Maliňáka. Jeho střelu však Hildebrand vykopl. V 65. minutě domácí faulovali již ve vápně a nařízenou penaltu Jakš bezpečně proměnil. V téže minutě šel do brejku Matyáš, ale jeho střelu Hildebrand reflexivně zasáhl nohou a poslal míč od brány. Další velká šance Dobroměřic přišla v 74. minutě. Centr do vápna obrana Modré odrazila, ale důrazný Matyáš se k míči dostal a mezi obránci jej prostrčil do branky. Za pár minut však musel autor hattricku odstoupit ze hry poté, co jej do obličeje tvrdě zasáhl Trubák. Ten byl potrestám žlutou kartou. Závěrečnou pětiminutovku již odehráli Dobroměřice jen v deseti. Ze hry musel odstoupit zraněný Vild, kterému spoluhráči museli pomoci, aby se dostal na střídačku.

Po dvou domácích zápasech jedou dobroměřičtí příští týden na hřiště předposledního celku soutěže Ervěnic-Jirkova.

„Jediná dnešní pozitiva jsou hattrick Matyáše a skvěle chytající Bouček. S výsledkem samozřejmě spokojenost ale už ne s předvedenou hrou. Všude jsme byli pozdě, nechodili jsme do soubojů. To, co jsme trénovali je najednou pryč. Máme navíc dva zraněné. Matyáš, který dostal loktem do obličeje bude v pořádku, horší je to s Vildem, kterému soupeř prošlápl kotník,“ uzavřel rozladěný trenér vítězů David Holeček.

FK Dobroměřice – FK Jiskra Modrá 4:1 (1:0)

Branky: 35., 46. a 74. Matyáš, 53. Myšák – 65. Jakš z P/K. Rozhodčí: Klimpl – Kuriljak, Živnůstka, ŽK 1:1, 50 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý (68. Svoboda), Čimpera, Reh, Pergl – Myšák, Vild, Maliňák, Lazarik (68. Krupka) – Matyáš, Grund (46. Kočka)

Jiskra Modrá: Hildebrand – Trubák, Adjel, Vaněk, Tvrz – Čapek, Mužík, Awuku, Jahodář – Jakš, Stožický.

Jaroslav Tošner