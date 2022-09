Trenér Holeček překvapil příznivce svého celku nejen tím, že nechal sedět střelce Ondru Matyáše, ale hlavně přesunem Vilda ze zadní řady na hrot. Daniel Vild se mu odměnil už po osmi minutách hry, kdy proměnil svou šanci a dal úvodní branku utkání. Stačilo dalších osm minut a byla tu druhá branka. Maliňák si naběhl do vápna a tvrdou střelou propálil bezmocného Dvořáčka. Za dalších pět minut hlavičkoval těsně nad Lazarik po Maliňákově rohu. Další výstavní střelu vyslal pod břevno z hranice velkého vápna Kočka, ale Dvořáček bravurním ji zákrokem vytáhl na roh. Pak se předvedl opět Vild, který v pádu a z úhlu jen těsně minul vzdálenější tyč. Pět minut před přestávkou souhra Maliňák-Lazarik klapla na výbornou. Prvně jmenovaný kopal roh a druhý hlavičkoval přesně do sítě Dvořáčkovy branky.

Krátce po změně stran se dostali do šance i hosté. Byla to jejich první větší příležitost a nakonec i poslední. Zmatku před domácí brankou využil k zakončeni Salač, ale obrana Dobroměřic usměrnila jeho pokus na roh. V 58. minutě zahrával Maliňák svůj další roh. Obrana Ervěnic míč jen přizvedla a posunula na hlavu Reha, který dal čtvrtou branku svého mužstva. Pak poslal trenér Holeček na hrací plochu hned trio čerstvých hráčů, mezi nimi i Matyáše. Ze hry následně musel pro zranění odstoupit i střelec úvodního gólu Vild, jehož nahradil Plachý.

Samotný závěr utkání přenesl nejen šance domácích, ale i další branky. V 87. minutě vybídl Standa Čimpera ke skórování svého bratra Jakuba, ale ten z malého vápna přestřelil. Minutu před koncem utkání přišel další roh v podání Maliňáka. Ten obrana Ervěnic poslala sice do uctivé vzdálenosti od branky, ale tady byl připravený Plachý. Jeho dělovka ze 20 metrů se zastavila až v síti. Brankovou tečku pak za utkáním udělal v poslední minutě Matyáš a hned po jeho brance odpískal rozhodčí Oborník konec utkání.

K dalšímu zápasu jedou Dobroměřice do Děčína, kde na ně bude čekat tamní Junior.

„Krásný počasí, krásnej fotbal a taky branky s parádou na závěr od Plašase (Plachého). Potřebovali jsme to nakopnout a tak jsme udělali nějaké změny. Trénuje nás dvacet, tak dostali šanci mladí. Vybírám vždy patnáct nejlepších. Kluci na Ervěnice vlítli a mohli dát i víc branek. Měli jsme tam pár okýnek, ale zvládli jsme to perfektně. Každý rok se snažím o nějaké oživení, změnu a tak jsem přesunul Vilda do útoku. Je vidět, že se to povedlo,“ hodnotil po utkání s úsměvem naprosto spokojený trenér David Holeček.

FK Dobroměřice – SK Ervěnice-Jirkov 6:0 (3:0)

Branky: 8. Vild, 16. Maliňák, 40. Lazarik, 58. Reh, 89. Plachý, 90. Matyáš. Rozhodčí: Oborník – Vlk, Sabo, ŽK 1:2, 80 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – S. Čimpera, Reh, Kamír, Krupka (77. J. Čimpera)– Myšák (62. Grund), Maliňák, Lazarik, Pergl (62. Štekl)– Vild (79. Plachý), Kočka (62. Matyáš).

SK Ervěnice-Jirkov: Dvořáček – Proll (58. Šefler), Christof, Vytrhlík, Burda – Rusník, Sečanský, Macák, Niš (62. Trnka), Brejcha – Salač.

Jaroslav Tošner