Rašovice, nováček soutěže, mají první výhru za tři body. Vedle bojovného výkonu jim nahrála do karet i vyloučení hráčů v hostujícím kádru. A nejen jich.

Emoce vzplály po hodině hry a po faulu Davida Brdy. Po jeho nakopnutí soupeře a následném vyloučení se dlouho nehrálo. Předčasně do šaten šel následně i kapitán hostujícího celku Michael Janoušek a po něm i podbořanský trenér Zdeněk Poborský…

Hlavní rozhodčí Martin Plzák odůvodnil další dvě červené karty v zápise. Kapitán se podle něj poroučel po použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest a kritiku druhého asistenta rozhodčího v přerušené hře slovy: "To nebyl žádný ofsajd, jdi s tím máváním do pr…". Po vyloučení následovala urážka a vyhrožování hlavnímu arbitrovi: "To jste pěkní zmr… a č…, já si na tebe počkám." V podobném duchu se vyjádřil i Poborský. "Vy jste teda pěkní č…"

Dopoledne sice řídil traktor, ale po obědě už neměl zmiňovaný faktický kouč poraženého celku s rozhovorem problém. "Vím, že to pro mě bude asi nepříjemné, ale rozhovoru se nechci vyhýbat," řekl vedoucí a trenér podbořanského Tatranu Zdeněk Poborský, který vyčkává na tresty. Navíc ho mrzí, že v týmu jeho Tatranu nepanuje mezi hráči zrovna ideální chemie.

Co říci na úvod?Byl to pro nás hodně důležitý zápas, který jsme absolutně nezvládli. Vzhledem k vývoji soutěže jsem před zápasem v Rašovicích spoléhal, že tam jedeme pro tři body a že se někam nakopneme. Bohužel jsme se nakopli úplně do druhé strany…

Přitom nic nenasvědčovalo, že se utkání bude vyvíjet podobným směrem, že?

Za mě jsme do 15. minuty byli jasně lepším týmem, i se to potvrdilo tím, že jsme šli v 10. minutě do vedení z penalty. Určitě byla, ale k mému udivení nepřišla žlutá karta pro faulujícího domácího fotbalistu, když šel náš hráč sám na bránu a byl písknutý pokutový kop. Bylo to zmaření jasné brankové příležitosti, něco jako v derby. Mně je přece jedno, jestli je žlutá v 10. nebo 30. minutě. Karta tam podle pravidel měla být.

Čím se ale vývoj zápasu změnil?

My jsme udělali v 15. minutě chybu, domácí srovnali a od té doby nám všechno přestalo fungovat. Totálně se nám hra rozsypala. Přestal nám fungovat střed hřiště a soupeř nás jasně v posledních 30 minutách první půle přehrál. Díky bojovnosti, chtíči, obětavosti. My jsme se do poločasu nedostali do tempa a ještě jsme se mezi sebou na hřišti rozhádali.

A co druhá půle?

Hned dvě minuty po pauze jsme měli jasnou brankovou příležitost, kdy jsme z metru od brankové čáry nedokázali balon zasunout do brány, odrazilo se to ke gólmanovi a vzápětí jsme z brejku dostali gól na 4:1. Místo, aby to bylo 2:3, tak podoba skóre byla z našeho pohledu 1:4. To nás po té, co jsme se v šatně snažili o přestávce zmátořit, posadilo úplně do kolen. A pak přišla po hodině hry první červená karta…

Jak jste ten moment viděl?

Rozhodčí neodpískal na půlce hřiště faul nám a z toho vyplynula agrese Davida Brdy, kdy chytil klasického "cvrčka" a nevybíravým zákrokem fauloval. To se nelíbilo ani mně a i jsem mu to říkal, to se nedělá. I kdyby to bylo za stavu 0:10 a nemohli jsme se s průběhem zápasu smířit. Tam byla jasná červená. Připomínám, že po chybě rozhodčího po neodpískaném faulu na nás. Pak se minimálně deset až patnáct minut nehrálo. Začalo se to prvně v utkání hádat, byl tam kvůli tomu na hřišti strašný konflikt.

Pak přišel další důležitý okamžik…

Po první červeně kartě jsme za mě dali regulérní gól, kdy se po dlouhém balonu v jejich vápně srazil jejich brankář Pavel Farkaš s jejich obráncem. Náš útočník tam byl taky, ale míč k němu propadl a on dával gól do prázdné branky. Rozhodčí ale pískl faul na brankáře. To bylo po úvodní červené kartě druhá frustrace.

Následovala další červená karta…

Michael Janoušek se z postu levého obránce dostal až k centru, ale asistent, který měl sluneční brýle, mu na druhé straně odmával ofsajd. I rašovický stoper Michal Šinkovič sám tvrdil, že to být postavení mimo hru v životě být nebylo, že byl metr za útočícím hráčem on. Na to Janoušek reagoval tím, že začal na toho rozhodčího, ať si brýle sundá, dostal červenou kartu a co mu pak říkal, tak to taky nebylo pěkný. Ale to následovalo až po té druhé červené kartě.

A brzy přišla červená karta číslo tři…Pak jsem se přidal já. Po dvou chybách rozhodčích dostal můj tým dvě červené karty, což jsem nemohl zkousnout. Zejména když víme, v jaké se pohybujeme době a víme, kolik těch fotbalistů může a nemůže hrát. Po dvou červených a mých zkušenostech moc dobře vím, že nedostanou trest na jeden zápas, že to bude třeba na měsíc. To už byla frustrace. Musím se přiznat, že když jsme do Rašovic jeli, tak jsem vůbec nečekal, že by se tam něco takového mohlo dít. Po zápase jsme za rozhodčími šli, omluvili jsme se. Vyměnili jsme si pohled na věc, a tak nějak jsme se rozešli v dobrém.

V sobotu vás čekají Údlice, je jasné, že dva hráči, i vy, budete mimo hru…

Nespí se mi dobře. Počkáme na tresty. Já půjdu na druhou stranu na tribunu, určitě na utkání budu a určitě budu dělat sestavu.

Rozebírali jste už i s hráči tu "rašovickou melu"?

V úterý jsme měli trénink, bavili o jsme se celkově o přístupu. Před sezonou jsem hýřil optimismem, jaký budeme brankostroj, ale zatím jsem to z týmu nedostal. Chybí nám týmovost. Kluci se dokáží rozhádat mezi sebou a přitom jsou to kamarádi patnáct dvacet let. Na tom se dá pracovat. Nejsm ena tom v tabulce dobře a už je pět minut po dvanácté a ne za pět minut dvanáct.