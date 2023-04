Bylo se na co dívat, brankostroj už ve 2. minutě zahájil domácí Tomáš Holubička, konečnou podobu výsledku dal až v nastaveném čase jeho spoluhráč a jmenovec Tomáč Orlt.

Jak byste zápas hodnotil?

Konečně jsme se tak nějak sešli, ale bohužel nám před zápasem, jako většinou na jaře, vypadli dva hráči. Jeden měl potíže s třísly, druhý mi ráno volal, že má horečky, a tak jsem opět musel nastoupit na celý zápas i já. Oproti předchozím zápasům jsme měli k dispozici poměrně slušnou sestavu.

S výkonem jste spokojen?

Terén byl sice těžký, podmáčený, ale i tak jsme se na něm snažili hrát kombinační fotbal. Jsem rád, že jsem dost gólů dali, na druhou stranu, mě asi jako každého trenéra, mrzí tři inkasované. Padly po chybách a našich nepřesnostech, kterým jsme se mohli vyvarovat.

Ještě v půlce druhého poločasu jste prohrávali, jak jste zápas v roli hrajícího trenéra přímo na ploše prožíval?

Když jste na hřišti, tak to tak neprožíváte. Já jsem navíc byl přesvědčen, že jsme lepší a je v našich silách zápas otočit a vyhrát, což se nám nakonec i podařilo. Věřil jsem, že to zvládneme.

V tabulce jste osmí, Blažim hned za vámi devátá. Jaká ona ukázala fotbal?Na kvalitě zápasu se podíleli i hosté, dali tři góly a využili prakticky všechny příležitosti, do kterých jsme je pustili. Víc extra šancí, které by třeba nedali, v podstatě ani neměli.

Co pro vás výhra 5:3 znamená?

Jsou to důležité body, které nás posunuly do klidného středu tabulky.

V zápasech Duchcova bývají zvykem červené karty, v zápase s Blažimí padlo pouze šest žlutých. Na každé straně tři. Zaměřili jste se na to?

V kabině jsme si nějaké věci vyříkali. Je jasné, že červená padnout v zápase může, ale chceme se vyvarovat těm zbytečným vyloučením.

V sobotu hostíte dalšího protivníka z lounského okresu Vroutek, jak si na předposlední celek tabulky, který získal zatím 13 bodů věříte?

Vzhledem k tomu, že bych měl mít k dispozici ještě více hráčů než s Blažimí, tak věřím, že druhý doimácí zápas v řadě zvládneme. Roli favorita přijímáme. Vypadá to, že nebudu muset hrát a nebudu ani na lavičce mezi náhradníky. Zápas si užiju jako trenér.