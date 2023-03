Žatečtí, to jsou na penalty experti. Dokáží při nich udržet nervy a pravidelně po rozstřelech získávají druhé body. "Opět nás podržel brankář Miroslav Kalbač, který je v těch penaltách fakt fantastický a zase nám vychytal bod navíc. Hráli jsme venku, člověk by si řekl super dva body, ale byli jsme lepší, měli získat body tři. Takhle jsme za mě ztratili," uvedl Zelinka.

Utkání mělo plno zvratů. Góly padaly od začátku do konce. Vedli hosté, pak domácí, pak zase hosté. A skončilo to po trefě jiřetínského Ondřeje Kopaničák v 87. minutě zmiňovanou plichtou. "Určitě bylo vidět, že jsou oba týmy po zimní dvouměsíční pauze a teprve se rozehrávají," všiml si žatecký kouč.

Začátek zápasu 16, kola se mu líbil. "Ano, nám se podařil vstup, dali jsme rychle gól a prvních deset minut byli lepší. Pak jsme se bohužel přizpůsobili hře soupeře, k vidění bylo až do poločasu oboustranně hodně ztrát na míči. Domácí to otočili, a tak jme si před druhou půlkou určité věci v kabině řekli. Kluci na to vlítli, chtěli to odčinit a i hra se podobala tomu, co chceme. Hráli jsme kombinačně, rychle, po křídlech. Vyústili z toho dva góly a otočení zápasu na 3:2. V tu chvíli jsem si myslel, že ten zápas dotáhneme do zdárného konce za tři body, ale bohužel jsme tři minuty před koncem udělali taktickou chybu, po centru byli nedůrazní ve vápně a soupeř vyrovnal," popsal Zelinka průběh zápasů.

Dva body bere, ale tři by podle jeho slov byly lepší. "Podle mě je to ztráta bodu, protože jsme určitě byli lepší tým. Na tenhle výkon budeme chtít navázat. V sobotu jedeme zase ven, do Krupky a je nám jasné, že nás nic lehkého nečeká. Bude to složitější o to víc, že nám budou tři čtyři hráči chybět. Někteří kvůli pracovnímu vytížení, jiní kvůli zranění. Musíme to ale zvládnout."