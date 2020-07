Na jaře se odehrálo pouze jediné kolo krajského přeboru, Žatec nestačil na Srbice vysoko 0:6. Další zápas se vinou pandemie koronaviru neodehrál. „Dlouhou dobu se nehrálo, po fotbalu je velký hlad,“ řekl předseda FK Slavoj Žatec Pavel Maňák.

Fotbalisté Slavoje se na novou sezónu těší, tým doznal několika změn a to i na postu trenéra. „Pan Libor Klíč na svou žádost z pozice hlavního trenéra odstoupil. Místo něho tým vede Pavel Koutenský,“ objasnil změnu Maňák a odhalil i přesuny v řadách hráčů. „Odešli nám tři kluci. Richard Zelinka i kvůli věku, následoval ho Marek Břečka. Marek Paul do 1. B třídy do sousedního Nového Sedla. V týmu budeme mít mladé kluky. Příprava nám začíná 13. července,“ dodal Maňák.

Ve sportovním areálu na břehu řeky Ohře se pracuje, a tak budou fotbalové svá domácí utkání hrát v azylu. „Probíhá revitalizace celého areálu. Místo starého hřiště vzniká nové, jde o práce, které musí být do konce roku hotové. V sezóně nebudeme mistrovské zápasy hrát v Žatci, ale v Blšanech,“ poznamenal předseda oddílu Maňák. Vzdálenost mezi Žatcem a Blšany je zhruba 15 kilometrů.

Krajský přebor bude hrát 16 týmů a Slavoj chce patřit mezi ty úspěšnější. „Cíle máme takové, že chceme skončit lépe než v té minulé, ta se nám nepovedla, skončili jsme okolo desátého místa. Chtěli bychom hrát v první polovině tabulky,“ ukončil Pavel Maňák.

Krajský přebor, podzimní část, zápasy Žatce (termíny se můžou změnit):

1. kolo, 22. 8. od 17:00 Žatec – Lovosice

2. kolo, 29. 8. od 17:00 Litoměřicko – Žatec

3. kolo, 5. 9. od 17:00 Žatec – Vilémov

4. kolo, 12. 9. od 17:00 Domoušice – Žatec

5. kolo, 19. 9. od 16:30 Žatec – Kadaň

6. kolo, 26. 9. od 16:30 Žatec – Jílové

7. kolo, 3. 10. od 16:00 Most-Souš „B“ – Žatec

8. kolo, 10. 10. od 16:00 Žatec – Modrá

9. kolo, 17. 10. od 15:30 Brná – Žatec

10. kolo, 24. 10. od 14:30 Žatec – Pernštejn

11. kolo, 31. 10. od 14:00 Srbice – Žatec

12. kolo, 7. 11. od 14:00 Žatec – Oldřichov

13. kolo, 14. 11. od 13:30 Modlany – Žatec

14. kolo, 21. 11. od 13:30 Žatec – Krupka