Žatec do Mostu nejede. Chybí třináct hráčů, dorost tam nedám, řekl kouč Zelinka

Nedělní zápas 29. kola krajského fotbalového přeboru Baník Most/Souš B - Slavoj Žatec, který měl mít výkop v 15.00, se na stadionu Josefa Masopusta neuskuteční, neboť hosté do Mostu nepřijedou. "Je to tak. Stalo se mi to poprvé, k zápasu neodjedeme," potvrdil v neděli dopoledne trenér žatecké party Richard Zelinka.