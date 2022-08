Trenér domácích Zelinka udělal proti minulému utkání hned několik změn v sestavě a zdálo se, že to bylo ku prospěchu věci. Slavoj začal aktivně a první půlhodina byla plně v jeho režii.

Již v 8. minutě se dostal do šance Pinkr, ale jeho střelu k bližší tyči gólman Stoklasa kryl. Časomíra odkrojila jen sedm minut a z levé strany to zkusil Čonka. I tentokrát byl Stoklasa na svém místě a střelu odvrátil na roh. Povedená akce v podání Slavoje byla k vidění ve 23. minutě. Minařík našel ve vápně Hassmana, jenže jeho nedůrazný střelecký pokus odvrátil jeden z obránců hostujícího celku na roh. Hassman byl i u další velké šance Slavoje. Jeho střelu z 18. metrů mířící do šibenice gólman Krupky bravurně stáhl ze vzduchu a bylo po šanci.

Posledních deset minut prvního poločasu patřilo hostům. Zahrávali i několik rohových kopů a dva přímé kopy, jenže ohrozit vážněji Kalbače v brance Slavoje se jim nepodařilo. Hosté si v závěru vypracovali dvě větší šance. Ve 41. minutě zahrával Hloušek přímý kop. Poslal ho přesně k tyči, ale Kalač byl u míče včas a vyrazil jej na roh. V poslední minutě pak chyboval Hynek v rozehrávce, míč zachytil Hloušek, který jej posunul na nabíhajícího Kotrbu, jenže ten jej u vzdálenější tyče nedokázal zpracovat a ani zakončit.

Jak první poločas končil, tak druhý začal. Hosté měli územní převahu. Většinu času se hrálo na polovině Žatce, jenže akce Krupky končili na pozorné a velmi dobře pracující obraně Slavoje s Kalbačem za ní.

Bouřlivá kulisa chomutovského zimáku basketbalisty k výhře nedotlačila

Ani jedno mužstvo se nedostalo do vážnějšího ohrožení soupeřovy branky a utkání tak směřovalo k penaltovému rozstřelu. Běžela 88. minuta , když šel po vzdušném souboji k zemi domácí Smékal. Ten pak po krátkém ošetření opustil hrací plochu a zamířil rovnou do kabin.

V utkání gól ze hry k vidění nebyl a tak musely o vítězi rozhodnout penalty. Začínal Slavoj a jeho střelec Klinec se nemýlil, stejně tak byl úspěšný Paunkovič za Krupku. Hned ve druhé sérii kryl Kalbač střelu kapitána Krupky Seidla. Naději pro hosty vykřesal ve třetí sérii brankař Stoklasa, který kryl pokus Uhlíka, jenže v téže sérii mířil vedle hostující Schubada. Další střelci již byli úspěšní a tak dva body zůstaly doma.

K dalšímu utkání zajíždí Slavoj do nedaleké Kadaně. Tamní Tatran, jehož dres oblékají hned tři hráči z rozpuštěných Domoušic (Kotlan, M. Junek, Soukup), je zatím stoprocentní. Utkání se hraje v první školní den, tedy ve čtvrtek 1. září od 18. hodin.

Premiérový víkend dal šest gólů. Podaný chce hrát o postup i pro zábavu

„Máme dva body, opravdu vydřený. Dnes přijel o mnoho lepší tým než před týdnem. Byli fotbalovější, fyzicky velmi dobře připravení, Šance byly asi tak na obou stranách stejný. Soupeř měl sice větší držení míče, ale naše poctivá práce do defenzivy je nepustila do vyložených šancí. Obměnili jsme sestavu. Péťa Klinec šel do hry od padesáté minuty, protože kvůli zranění netrénoval. Filip Klinec má problém se zády. Diky širokému kádru dostaly prostor další hráči. Doufejme, že zranění Smékala nebude vážné. Ve čtvrtek nás čeká důležitý zápas v Kadani. Musíme se na něj dobře připravit, abychom konečně zabodovali za tři body, hodnotil po utkání spokojený trenér Slavoje Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – FK Krupka 1:0 NP

Rozhodčí: Šmid – Zitko, Mollinger, ŽK 3:1, 150 diváků.

Slavoj Žatec: Kalbač – Mács (60. Suchan), Beneš, Úhlík - Čonka, Hynek, Pinkr (76. Škarda), Smékal, Minařík – Hassman, P. Klíč (51. P. Klinec).

FK Krupka: Stoklasa – Hirschkorn, Seidl, Paunkovič, Schubada – Kerner (82. Horváth), Hloušek (65. Hájek), Skrčený, Pokorný, Žolcer – Kotrba.

Jaroslav Tošner