Po čtvrt hodině hry měl Linka další velkou šanci. Tentokrát jeho přímý kop mířící do šibenice Kalač vytáhl na roh. Po úvodní dvacetiminutovce, která patřila Jiřetínu se hra vyrovnala a iniciativy se chopili hráči Slavoje. Petr Klinec dostal přihrávku do běhu po levém křídle, s míčem prošel až do vápna, jenže už nestačil zakončit. Za záchrannou brzdu zatáhl Ducháček a kopala se penaltu. Sám postižený Klinec jí s jistotou proměnil. Velmi pěknou kombinaci předvedli domácí ve 38. minutě. Hassman přenesl hru na levou stranu, kde našel Klince. Ten přihrál před bránu Pavlu Klíčovi jehož nůžky poslali balón lehce nad. Ve 40. minutě už Slavoji další útočná akce vyšla. Klíč se uvolnil po pravé straně, přihrál před branku Petru Klincovi a ten dával do odryté brány. V předposlední minutě první půle fauloval hostující Minařík hodně nevybíravě a tvrdě pronikajícího Hynka, který zůstal s bolestí ležet na hrací ploše. Tento zákrok však sudí Menšík ocenil jen žlutou kartou. Naštěstí zranění Hynka nebylo vážné a po přestávce se mohl vrátit do hry.

Převaha Slavoje pokračovala i po přestávce, jenže branka byla pro jeho hráče zakletá. Už po pěti minutách hry pálil Hassman do břevna. Střelu Hynka vytáhl gólman Vrba na roh a po pár minutách orazítkoval břevno z 18 metrů Klíč. Trenér Jiřetína ve snaze posílit útok změnil rozestavení a ponechal jen tři zadáky. Právě v té době zastavila obrana Jiřetína za cenu tvrdého faulu pronikajícího Klince. Ten nakonec s pomocí spoluhráčů odkulhal z hrací plochy a musel být vystřídán. Ke Klíčovi tak přišel střídající Uhlík. Sázka na útok se hostům vyplatila. Po rychlé akci se střelou z první prosadil Rejchart. Rovněž Slavoj vsadil v závěru na útok. Nejdříve Beneš z přímého kopu poslal míč do břevna a pak sice Klíč rozvlnil síť za zády Vrby, ale byl mu odmávám ofsajd.

Utkání tak dospělo do penaltového rozstřelu. Ruletu pokutových kopů zvládli lépe domácí v poměru 4:3 po šesté sérii. Tu ukončil Pavel Klíč. Slavoji pomohl dvěma úspěšnými zákroky Kablač. Jeho protějšek Vrba byl úspěšný jednou. I další kolo odehraje Slavoj v domácím prostředí a bude v něm hostit Krupku.

„Škoda, že jsme vyhráli až na penalty. Byli jsme lepší, fotbalovější. Oni důrazní s dobrými standardkami. Kluci dělali to, co měli. Bohužel jsme udělali chybu u kraje a dostali z ní branku, to se stane i ve velkém fotbale. Měli jsme i trochu smůlu, když jsme dali tři břevna. Jsem ale spokojen. Jedeme dál, budeme se připravovat poctivě celý týden. Petr Klinec má zraněný kotník. Doufejme, že to nebude nic vážného. Dostane odpočinek a snad se dá dohromady,“ zhodnotil po utkání trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec - TJ Sokol Horní Jiřetín 3:2NP (2:1)

Branky: 25. z PK a 40. Klinec - 4. Linka, 78. Rajchart. Rozhodčí: Menšík - Sýkora, Pašek, ŽK 1:5, 80 diváků.

Slavoj Žatec: Kalbač - F. Klinec (65. Mács), Beneš, Minařík - Suchan, Hynek, Smékal, Čonka, Hassman - P. Klinec (75. Uhlík), Klíč.

Horní Jiřetín: Vrba - Rajchart, Ducháček, Svoboda, Veverka (72. Kopecký) - Čepek (72. Biely), Minařík (60. Soukup), Linka, Janda (46. Kuhz), Lastovka (23. Koutecký) - Džuban.

Jaroslav Tošner