Richard Zelinka a Petr Loos by chtěli mužstvo, které loni skončilo na desáté příčce, vytáhnout o několik pater výše. „Já bych nechtěl nic slibovat nebo říkat, kde chceme být. Ja jasné, že chceme být lepší než v minulém ročníku. Na takovou otázku se dobře odpovídá, každý poví, že chce hrát co nejvýše. Ale víte, jak to je… Každý zápas chceme vyhrát, připravujeme se duel od duelu. I když to asi zní jako klišé, je to tak," usmívá se Zelinka.