S jeho pokusem si však Luger poradil. Z protiútoku zahrozil Egrt, jenže přestřelil. Slavoj i nadále pokračoval v ofenzivě a vytvářel si další šance. Po půlhodině hry mířil těsně vedle Čonka. Po další šanci už se mohli domácí radovat ze vstřelené branky. Petr Klinec si zpracoval míč ve středu pole, poslal dlouhý centr na levou stranu, kde mu nabíhal Hassman a ten pak střelou k pravé tyči poslal Slavoj do vedení. V následující minutě vytáhl Luger konečky prstů nad branku střelu P. Klince. Rohový kop zahrával Čonka a na přetažený centr si naskočil Pinkr, jehož hlavička šla na horní stranu břevna. V poslední minutě první půle přistrčil Pinkr P. Klincovi a ten nedal Lugerovi v brance Srbic šanci.

Žatecká krasojízda pokračovala i po přestávce. Už po deseti minutách hry poslal Hoferica načechraný centr do vápna. Luger chtěl míč chytit , ale ten mu propadl mezi nataženýma rukama a Petr Klinc uklidil volný míč pohodlně do sítě. V 73 minutě P. Klinec vysunul do útoku Hassmana a ten obloučkem přehodil Lugera na 4:0. Pak se prosadili i hosté. V 84. minutě se míč dostal k Ibrahimu Diarovi.

Ten neměl komu přehrát a tak ze dvaceti metrů vypálil a jeho střela zapadla do žatecké sítě. Brankovou tečku obstaral v 89. minutě Votava střelou z hranice velkého vápna, když se k němu dostal odražený míč po přímém kopu Pinkra.

Za týden jede Slavoj do Ústí, kde ho přivítá celek Ústí nad Labem-Domoušice a za dva týdny bude hostit Litoměřicko.

„Na klukách bylo dneska vidět, že chtějí. Po třech týdnech útlumu jsme to konečně prolomili. Dost jsme si toho během těch čtrnácti dnů řekli, Kluci poctivě makali na tréninku a konečně se nám to přetavilo ve vítězství. Srbice jsou velice kvalitní tým, ale dnes nic neukázaly, a my jim ani nic nedovolili. Myslím, že nakonec i fyzicky odpadly. Zasloužená výhra, kterou jsme vzhledem k situaci v tabulce potřebovali. Teď ještě bodovat venku a potvrdit to doma,“ hodnotil tentokrát s úsměvem spokojený trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – TJ Sokol Srbice 5:1 (2:0)

Branky: 41. a 73. Hassman, 45. a 55. P. Klinec, 89. Votava – 84. Ibrahim Diara. Rozhodčí: Zitko – Šmid, Formánek, ŽK 2:2, 100 diváků.

Slavoj Žatec: Richter – F. Klinec, Pinkr, Beneš, Minařík – Hassman, Čonka (88. Holštajn), Hoferica, Horák (49. Suchan) – P. Klinec (88. Lebduška), Klíč (72. Votava).

Sokol Srbice: Luger – Khaur, Pimpara, Švábenský, Beran – Říha, Zigmund (84. Beneš), Vlček (57. Diara), Jelen, Fišer – Egrt.

Jaroslav Tošner