Domácí se ještě nestačili rozkoukat a už prohrávali. Již ve druhé minutě hosté zahrávali Gaydarskim rohový kop. První střela šla do tyče a odražený míč poslal hlavou do sítě Hanich.

Žatec se z obdržené branky rychle oklepal a Klíč se dostal krátce po sobě do dvou velkých šancí. V té první se ukvapil se střelou a mířil vedle brány. V té druhé hlavičkoval těsně vedle po centru Hynka. Hned z protiútoku zahrozil Suchý, ale Kalbač byl pozorný a vyrazil jeho střelu na roh. Po dalším rohovém kopu Brné vysoko přestřelil Zeman. Běžela 18. minuta a v ní se pravé straně protáhl Suchý a z úhlu prostřelil Kalbače v bráně. Slavoji stačily ke snížení dvě minuty. Přímý kop v podání Hynka usměrnil Petr Klinec hlavou za Pávova záda.

Sudí Sýkora nastavil v prvním poločase jednu minutu a v ní se přízemní střelou na zadní tyč prosadil hostující Kolář.

Portugalsko bylo kvalitou jinde. Do penalty jsem dal moc síly, hodnotil Schick

O přestávce bylo v kabině domácích trochu dusno, ale Slavoj se z obdržené branky do šatny oklepal a hrál, jako vyměněný. Už po pěti minutách se hlavou prosadil Minařík, který přehodil Páva v brance. Po hodině hry pálit tvrdě ze 20 metrů Gaydarski. Jeho střelu Kalbač neudržel, ale ještě stačil míč odrazit na roh. Pak přišla těžko pochopitelná situace. Po faulu na pronikajícího Petra Klince ponechal Sýkora domácím výhodu. Ti šli do přečíslení a v tom okamžiku sudí hru přerušil. Za protesty pak dal žlutou trenérovi Slavoje. Ani tato situace domácí příliš nerozhodila a pokračovali v náporu. Jejich snaha byla korunována vyrovnávací brankou, když se Páv marně natahoval po střela Hynka ke vzdálenější tyči. Zdálo se, že domácí opět dovedou utkání k penaltám, jenže chyba lávky. V 79. minutě hosté rychle rozehráli autové vhazování, Beneš posunul na Suchého, který stál úplně osamocený u zadní tyče domácí branky a lehce zasunul míč za brankovou čáru. Poslední šanci měli hosté v 83. minutě. Gaydarski zahrával přímý kop a hlavičkoval Hanich. Jeho pokus však šel do středu branky, kde byl připravený Kalbač. V nastavení byli domácí v náporu, ale na vyrovnání již nedosáhli.

Za týden jede Slavoj do trápícího se Oldřichova, tak snad konečně získá plný počet bodů.

„Zápas jme si prohráli sami, protože jsme dostali čtyři góly. Když bychom dali pět, tak se nebudeme rozčilovat. Vstali jsme z mrtvých, z 1:3 dáme na 3:3, tlačíme, jim dochází šťáva a pak uděláme individuální chybu, kdy zprostředka hráč nám vyběhne z autu a my opět nemáme pokrytou zadní tyč. Myslím, že kluci dnes odehráli fantastický zápas. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Bohužel oni mají tři nadstandardní hráče, rychlostní typy. Připravovali jsme se na ně, ale to se dost dobře nedá. Proto jsme v první půli dostali tři góly,“ hodnotil zklamaný trenér Slavoje Richard Zelinka.

VIDEO: Rozhodčí nás zařízl, náskok jsme měli ale udržet, ví žatecký Klíč

FK Slavoj Žatec – SK Brná 3:4 (1:3)

Branky: 20. P. Klinec, 50. Minařík, 73. Hynek – 2. Hanich, 18. a 79. Suchý, 45+1. Kolář. Rozhodčí: Sýkora – Pašek, Menšík, ŽK 4:4, 110 diváků.

Slavoj Žatec: Kalbač – F. Klinec, Uhlík (67. Čonka), Beneš, Mács – Hassman, Hynek, Uhlík, Minařík – P. Klinec (83. Suchan), Klíč.

SK Brná: Páv – Stach, Gaydarski, Dušek, Zeman – Šmilauer (75. Srp), Hanich, Beneš, Demčenko, Suchý – Kolář.

Jaroslav Tošner