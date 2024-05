V krajském přeboru bojují fotbalisté žateckého Slavoje o záchranu, v krajském poháru válí. Parta trenéra Jana Hyneše si vybojovala ve středu večer v pohárové soutěži postup do finále, kde narazí na Litoměřicko. Finále se bude hrát v červnu na krásném stadionu v Chomutově. Pro Jana Hyneše jde o srdcovku. „Na finále se těším, protože se bude hrát v Chomutově, kde jsem prožil svůj celý fotbalový život,“ řekl žatecký trenér, který v semifinále odklidil se svým týmem po penaltách juniorku Baníku Most 3:2.

Žatecký trenér Jan Hyneš se na finále krajského poháru vrátí do známých míst. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Do semifinále postupoval Žatec také po penaltách a výhře nad Černovicemi 3:2. Teď si to zopakoval. „Dnes jsme měli k pohárovému zápasu odlišný přístup než k minulému. Předchozí pohárové zápasy pro nás nebyly tak důležité, protože jsme se chtěli soustředit na ligu, kde bojujeme o záchranu. Dnes tomu bylo jinak, protože to byl poslední krůček od finále. I když jsem sestavu protočil oproti sobotnímu zápasu, kde potřebovali někteří hráči pošetřit, tak se přesto zadařilo,“ těšilo Jana Hyneše.

„Čekal nás běhavý, mladý tým z Mostu. Zápas byl velmi vyrovnaný. My drželi více balon, ale pouze okolo půlky hřiště, na dostřel branky jsem se nedostávali. Nebezpečnější byli určitě hosté, i když si tolik brankových příležitostí nevytvořili. Gól jsme dostali po krásné průnikové přihrávce mezi stopery. Vyrovnali jsme z ojedinělé šance,“ popisoval trenér Slavoje a pokračoval:

„Druhý poločas byl také vyrovnaný, ale myslím, že jsme byli o něco lepší a soupeř hrál na rychlé brejky, ze kterého dal gól na 2:1. V závěru zápasu jsme vrhli všechno do útoku a vyplatilo se. V nastavení jsme vyrovnali a šlo se od penalt, kde jsem věřil, že to zvládneme,“ dodal Hyneš k úspěšnému závěru s Mostem. Ten samý soupeř čeká v nejvyšší krajské soutěži na Žatec i o víkendu. V neděli se hraje v Mostě od 15.00 hodin.

Ve druhé semifinálové dvojici byl průběh zápasu jasnější. Litoměřicko přejelo 5:0 mládež Ústí nad Labem. Finále krajského poháru se odehraje v Chomutově ve středu 5. června.