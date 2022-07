Když bylo vše hotovo, obával se šéf Slavoje, že na druhou část revitalizace, která k nepoznání změní hospodu a hospodářskou budovu, se bude čekat několik dlouhých let. „Ten stav je žalostný. Máme malý počet šaten, na zdivu v místnostech je plíseň, včetně sprch. Na chodbách jsou neustále opravovány vypadávající dlaždice, při větším dešti dovnitř zatéká. Bojím se, že když jsme na tribunu čekali sedm let, tak čekání na nové kabiny budou ještě delší,” řekl před rokem a půl.

Takhle to nyní na stadionu Slavoje vypadá:

Zdroj: Deník/František Bílek

Nyní už vyhlíží, kdy se začne pracovat. „V září by se mělo jednat se stavebním povolením, nyní se ještě pracuje na projektu. A samozřejmě bude důležité, jak dopadnou volby. Budeme mít dvojnásobný počet kabin, restaurace bude úplně jiného formátu. Myslím, že celý areál dostane úplně jinou tvář.”

Vylepšení sportovního zázemí by Žatci mohlo „přihrát” například reprezentační zápasy mládeže či žen. „Chtěli jsme tu pořádat zápas děvčat do 17 let Česká republika – Mexiko, byl tu zástupce FAČR. Vše vypadalo nadějně, ale vyhořeli jsme s kabinami a restaurací.”

Žatečtí skončili v uplynulé sezoně desátí, v té nové by chtěli být pochopitelně na vyšší pozici. „Určitě nechceme být dole. Na druhou stranu nemůžeme pomýšlet na úplný vrchol, protože náš kádr je složený z hráčů, kteří mají zaměstnání, které jim nedovoluje stoprocentní zápasovou a tréninkovou účast. Dnes to s prací není tak jednoduché; máme tu například profesionální vojáky, hasiče, šichťáky. Nelze pořád směny měnit, to se pak nelíbí nadřízeným. A sehnat jiné hráče, aby měli dostatečnou kvalitu? Je to těžké. Po covidu jsme to dávali dohromady. Teď hrajeme převážně s našimi hráči, odchovanci. Maximálně jsou tu kluci z blízkého okolí.”

Slavoj už nepovede Pavel Koutenský, který po vzájemného dohodě po roce ukončil své angažmá, nahradí ho Žatečan Richard Zelinka, asistenta mu bude dělat Petr Loos. „Teď máme v kádru 25 hráčů, přípravu jsme začali 7. července. Každý pátek hrajeme na domácím hřišti přípravné utkání, zatím jsme se střetli s devatenáctkou Chomutova, vyhráli jsme 7:2, minulý týden jsme padli s Louny 2:4. Teď v pátek nás čekají Dobroměřice, pak se utkáním s Bílinou a Ostrovem nad Ohří.”

U Ohře se v minulosti hrála i vyšší soutěž, v současné době je ale něco takového nejspíše jen sci – fi. Pavel Maňák souhlasí. „Takové ambice bohužel mít nemůžeme, protože nemáme dostatečně movité sponzory. Někteří dokonce byli rádi, když mohli odejít, svést to na covid. Pár let nazpátek tu hráli Míša Horňák, Svoboda, Pikl nebo Čížek. Ale teď je jiná doba, musíte mít hlavně peníze. A to ještě nevíme, jak porostou ceny energií, jestli nám někdo neodřekne naslibované peníze. Každopádně soutěže na příští rok jsme přihlásili všechny, snažíme se klást důraz hlavně na mládež.”

Slavoj Žatec se může pochlubit například velmi nadějnými žáky, v minulém ročníku se dokonce v poháru dostali mezi nejlepší týmy kraje. „Co mi udělalo radost, to je snaho o prolínání s klubem Jazzmani Žatec. Do krajského přeboru mladších a starších žáků půjdeme do další sezony společně. Podle mě je to tak správně, protože jsme malé město, pro který je zbytečný luxus mít mládež ve dvou klubech,” myslí si Maňák.

Jaké soutěže konkrétně se v Žatci budou hrát? „Máme přihlášené krajské přebory mužů, staršího dorostu, nově mladšího dorostu, starší + mladší žáky se sdruženým týmem Jazzmani Žatec, a nově mladší přípravku + bambimy. Ale bude to náročná sezona, protože mládež prostě po covidu nefunguje tak, jak fungovala dřív.”

Když byla řeč o sponzorech, nelze nezmínit podporu města Žatec. „Moc městu děkujeme. Přispívá nám na mládež, dospělé musíme pokrýt sponzoringem. A víte, jak je to se sháněním firem v kraji, spousta sportovních klubů má v tomto ohledu problém. U nás například zkrachoval Žatecký pivovar, zkoušíme oslovovat další subjekty.”

Maňák zmiňuje znovu mládež, která je pro Slavoj prioritou. „Dobře víme, že když ji budeme mít co nejkvalitnější, tak nám časem vyrostou fotbalisti do áčka, nebudeme muset hledat jinde. Máme teď pár kluků v Chomutově, Mostě, je naděje, že se vrátí. Jako například teď z plzeňské akademie se kluci vrací a zapojí do přípravy s áčkem. Chtěli bychom, aby tu mládež měla podmínky, jaké má ve zmiňovaných klubech, to by byl ideál,” sní předseda Slavoje Žatec.

Zároveň si přeje, aby okolo žatecké kopané ubylo různých třenic a pomluv. „Mrzí mě, že musím poslouchat různé nesmysly. Je to dáno nevraživostí lidí, která teď ve společnosti je snad vůči všemu. Někdy vyplývá i z neznalosti věcí. Málokdo ví, jak je nyní těžké vést fotbalový klub. Jsme rádi za každého fanouška a věříme, že v příští sezoně se nám už kvůli fandům bude dařit co nejvíc.”