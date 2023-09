Obránci to s ním mají těžké. Souboje ustojí, faulům se díky průpravě v úpolovém sportu…

Podle něj se ukázalo, že proti sobě nastoupila dvě mužstva, kterým úvod podzimní části nevyšel. „Bylo vidět, že oba týmy potřebují vyhrát. Projevilo se to na nervozitě, na zbytečných ztrátách… Nás naštěstí uklidnily do poločasové přestávky dvě branky.“

Hosté měli vývoj zápasu i pod kontrolou i po změně stran. „Jílové nastřelilo jen tyč z boku, my naopak nevyužily další dvě tři šance,“ uvedl k zápasu Zelinka.

Žatečtí dopředu věděli, o jak důležité střetnutí na jílovském hřišti půjde. "Měli jsme respekt z jejich standardek, uzpůsobili jsme hře soupeře i rozestavení, hodně jsme o tom utkání i mluvili. Jsem opravdu rád, že se nám ta týdenní poctivá práce vrátila v podobě výhry.

Zelinka doufá, že jeho tým vyhraným zápasem udělal první krůček k lepšímu průběhu sezony. "Víme, že to je jen o poctivé práci v trénincích i zápasech. Teď nás čeká Vilémov. Nic jednoduchého. Ale to v přeboru není ani jeden zápas. Každý může porazit každého, poslední prvního. Vždy to je jen o aktuální formě, a jak k tomu mužstva v jednotlivých střetnutích přistoupí," dodal.