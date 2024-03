Domácí vedli rychle 2:0, po změně stran to ale byli Žatečtí, kdo šlapal na plyn a čtvrt hodiny před koncem se dočkal zaslouženého snížení. Místo vyrovnávací branky však přišla penalta na druhé straně, domácí pak v závěru přidali z brejku ještě čtvrtý zásah.

„Je to porážka, takže se to hodnotí negativně. První půl hodinu jsme se nemohli dostat do hry, Ústí bylo jasně lepší. Posledních 10 minut jsme je dostali trochu pod tlak, bohužel tam nic nepadlo,“ hodnotil utkání trenér hostů Jan Hyneš, jehož svěřenci ztráceli o půli 0:2.

Penalta, z níž Ústí zvýšilo na 3:1

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Po změně stran však výrazně přidali, což jim přineslo kontaktní gól. „Druhá půle byla z naší strany lepší, bohužel gól jsme dali až 15 minut před koncem, pak už jsme neměli tolik sil na to to zvrátit. Následně přidali domácí třetí gól a bylo hotovo,“ dodal k penaltě v 87. minutě, která definitivně zlomila odpor Žatce.

„Prvních třicet minut jsme hráli naši hru, po zemi, kombinačně. Nevím, co se pak stalo, přestali jsme hrát a soupeř nás začal tlačit. Naštěstí jsme měli vedení 2:0, které jsme drželi poměrně dlouho. Soupeř ale zaslouženě snížil, závěr byl hodně nahoru-dolu. Nás vysvobodila penalta, která prakticky ukončila zápas,“ řekl domácí brankář Samuel Bím, který přebíral po střídajícím Jakubu Seidlovi kapitánskou pásku.

"Po minulém zápase za mnou Kuba přišel a říkal, že ze mě cítí lídra, takže když střídal, šel hned za mnou. Udělalo mi to radost," popsal strážce ústecké svatyně, který se v zimě připravoval i s ústeckým áčkem. "Jsou tam Lojza Hyčka nebo Kuba Mareš, kteří radí mladým klukům, takže i tam sbírám už přes rok spoustu zkušeností," dodal.