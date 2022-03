Do utkání vstoupili lépe hosté, kteří si již ve 3. minutě vytvořili první šanci. Rambousek prošel obranou Slavoje, ale tutovku zahodil. Pak se do šance dostali také domácí. Klinec se snažil proniknout do vápna z levé strany, bránící Bechyně podklouzl, ale střela žateckého kanonýra na zadní tyč šla vedle. Po půlhodině hry poslal před vápno dlouhý aut domácí Kozlík. Míč se dostal k Hynkovi, ale jeho pohotovou střelu vytáhl z pod břevna gólman Mikoláš. O dvě minuty později se po rychlé akci dostal do šance hostující D. Walter, ale jeho střelu stačil usměrnit Zmrhal do boční sítě. Ve 38. minutě však nechal Zmrhal dostatek prostoru a času k zakončení Kubaškovi, který svou šanci využil a poslal Lovosice do vedení.

Po změně stran byl Slavoj aktivnější. Jeho první šance přišla po hodině hry, kdy centr do vápna poslal jen do nohou gólmana hlavičkující Beneš. Po autovém vhazování Kozlíka těsně minul střídající Pinkr. O minutu později však už bylo srovnáno. Pavel Klíč dostal balón do běhu, obešel i gólmana Mikoláše a dával tak do prázdné brány. Deset minut před koncem řádné hrací doby dostal Klinec přihrávku od P. Klíče, udělal si prostor a otočil vývoj utkání na stranu Žatce. Jenže ve druhé minutě nastavení se po autovém vhazování Lovosic dostal míč až do vápna, kde důrazný Bělík vyrovnal na 2:2. Ihned po rozehrání byl zápas ukončen a šlo se na penalty.

Kopat začínal Slavoj a všichni jeho střelci v pořadí Klinec, Pinkr a Beneš byli úspěšní To hostující M. Walter, Espinosa a Marek Suchý nedokázali překonat Michala Klíče v bráně. Slavoj tak bral alespoň dva body.

„Vytvořili jsme si dost šancí, ale neproměňujeme je. Na druhé straně pustíme do šance soupeře a inkasujeme ve druhé minutě nastavení. Ve finále jsme asi byli fotbalově lepší, ale chybí tomu lehkost, v přechodové fázi kvalita do rychlosti a pak zakončení, ale to je zápas, co zápas. Kádr máme slabounkej a není kde brát. Dnes pracovně chyběl Hasman, i když Čonka to tam dost odmakal. Je to bojovník, ale pravá strana nám v prvním poločase dost haprovala. Dva body máme, ale je to málo. Chceme tři body.Mančaft potřebuje nějaký impuls. Úzký kádr, stále stejný, Máme i dost zraněných. Budeme se snažit dál, ale přijdou i těžší soupeři,“ hodnotil nelehkou situaci po utkání trenér Pavel Koutenský.

Příští utkání sehraje Slavoj v Litoměřicích proti druhému celku tabulky Litoměřicka.

FK Slavoj Žatec – ASK Lovosice 3:2p (0:1)

Branky: 68. P. Klíč, 80. Klinec – 38. Kubaška, 90+2. Bělík. Rozhodčí: Sabo – Oborník, Vlk, ŽK 2:1, 200 diváků.

Slavoj Žatec: M. Klíč – Kozlík, Zmrhal, Beneš, Uhlík – Čonka, Hoferica, Hynek, Pelc (62. Pinkr) - P. Klíč (89. Škarda), Klinec.

ASK Lovosice: Mikoláš – Lenrt, Bělík, Bechyně, Martin Suchý – M. Walter, Marek Suchý, Kubaška (74. Baborák), Podrazil, D. Walter (84. Petrus), - Rambousek (60. Espinosa).

Jaroslav Tošner