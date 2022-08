Slavoj vyměnil v létě trenéry, starého praktika Koutenského nahradil Zelinka, který za Žatec ještě nedávno hrál. Pod sebou měl i bratry Klincovi; Filip, jeden z nich, má pro něho jen slova chvály. „Všichni s ním vycházíme skvěle, řada z nás s ním hrála. Má nějaké nové věci a strategii. Věřím, že změna kouče bude v náš prospěch, je to skvělý trenér i člověk. Po zápase vše probereme v klidu, pokecáme; každý může vyjádřit svůj názor, to je důležité.”

Zelinka se prý také umí rozčílit, není to ale nic extrémního. „Když neposloucháme nebo když hrajeme, co nemáme, tak se rozčílí. Nic to ale není oproti trenérovi Klíčovi, který byl u nás ještě před Koutenským. Libor během zápasu v Domoušicích rozkopl tabuli. To jsou emoce, všichni jsme se tomu po nějaké době zasmáli.”

Klinec doufá, že mu se svými spoluhráči bude do smíchu i v nastávajícím ročníku krajského přeboru. „S předchozí sezonou moc spokojeni nejsme. Určitě budeme chtít skončit v horní části, a to hodně vysoko. Kdo bude favorit? Těžko říct, netroufám si odhadovat.”

Žatečtí si už rok užívají nové hřiště, které se pyšní velmi pěknou tribunou. „To hřiště nemá chybu. Možná, že by neuškodilo víc ho kropit, ale to je jen můj názor. Na tribunu se vejde hodně lidí, vypadá super. Teď doufáme, že dojde k rekonstrukci kabiny, stánku a hospody, ať máme po zápase kam jít na večeři. Takhle zůstáváme aspoň v altánku, kde si něco ugrilujeme, něco málo popijeme.”

V Žatci je fotbal pochopitelně nejsledovanějším sportem, přestože ve městě jsou i další sportovní oddíly. „Co tak sleduji, tak se daří národní házené. My máme své fanoušky, ale nejvíc jich je z řad rodičů, kteří nám po zápasech koupí občerstvení.”

Filip Klinec na závěr neváhá představit kabinu Slavoje. „Jako každý klub, i my máme svůj pokřik. Vede ho většinou Péťa Pinkr, který si to připravuje. V kabině máme také fešáky, největším je Zdeněk Uhlík. Petr Pinkr je jedlík, Míra Kalbač mluvka. Matěj Mács je podle mě specialistou na auta a na ženy je momentálně odborník Pavel Klíč.”