Jak se s odstupem času díváte na uplynulou sezonu?

Uplynulá sezona se nedá hodnotit pozitivně. Určitě jsme chtěli hrát o vyšší postavení v tabulce, ne se téměř do poslední chvíle strachovat o sestup.

Co se vám povedlo, co naopak ne?

Myslím si, že se dá poměrně kladně hodnotit jarní část sezóny, ve které jsme, až na pár výjimek, předváděli slušné výkony. Pomohla tomu kvalitní příprava pod trenérem Koutenským. I vzhledem k počtu zraněných, z nichž většina byla zraněná vážně, se 11 - 12 hráčů semklo a dohrálo sezonu úspěšně. O tom svědčí i dlouhá cesta do finále poháru krajského svazu.

Proč se dlouhodobě Žatci nedaří konkurovat Lounům?

I proto, že vše hrajeme s místními kluky, prakticky nikdo nedojíždí z okolí. Nicméně i tak bychom měli hrát v horní polovině tabulky.

Co je potřeba změnit v další sezoně, aby umístění bylo lepší?

Je potřeba pokračovat v jarním trendu, navázat na dobré výkony, ještě je zlepšit. V letní přípravě musíme naběhat fyzičku. Možná i posílit a trochu tak rozšířit kádr.

Přichází nový trenér Libor Klíč. Co od trenérské změny očekáváte?

Očekávám rozhodně lepší sezonu. Čeká nás náročná příprava. Nový trener bude, jak ho znám,podle mého nazoru vyznávat náročný styl fotbalu. Tak věřím, že to bude fungovat, že budeme hrát alespoň v první šestce.

Ještě naposledy zpět k minulé sezoně. Dařilo se vám v ní střelecky, ale asi vás těch 32 gólů netěší vzhledem k umítění tolik, že?

Góly jsou hezké, ale hezčí by byly, kdybychom byli výš v tabulce. Každopádně alespoň pomohly k záchraně, to mě těší.



Co stojí za vaší gólovou produkcí?

Za gólovou produkci stojí hodně spoluhráči. Nejvíce mi góly připravují Honzové. Zimola a Hynek.

Chodí vám nabídky odjinud? Jaká bude vaše budoucnost?

Jiné nabídky vůbec neřeším. Chci zůstat v Žatci pod trenérem Klíčem, hrát s nim vršek tabulky a do budoucna klidně i úplnou špičku. A jak se dívám na svou budoucnost? Momentálně tak, že vyrážím na pláž k oceánu. (smích) Ne, teď vážně. Moji budoucnost vidím ve Slavoji. Doufám, že se stejnou partou kluků a par novými hráči. Těším se na úspěšnější sezonu.



Autor: Ondřej Holl