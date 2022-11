To druhý poločas už byl o něčem jiném. První šanci přinesla už 49. minuta. V ní pálil hostující Šťáhlovský, ale Schejbal si poradil i tentokrát a odvrátil střelu na roh. Pak přišla velká chvíle domácího Pinkra. Ten převzal míč od Suchana, prošel kolem Dopáka i Kučery do vápna, přihrál pod sebe Petru Klincovi, který umístěnou střelou poslal Slavoj do vedení. Od vstřelené branky už Žatec na hřišti dominoval. V 64. vyslal pěknou střelu na branku Minařík, jenže Zacharda byl na svém místě a dokázal střelu vytlačit na roh. Při střídání v 75. minutě chtěl trenér Baníku Pavel Verbíř posílit útok a tak přeskupil řady a chtěl hrát na tři obránce, jenže čáru přes rozpočet mu udělal už v následující minutě Vavřinec, který dostal druhou žlutou, po které přišla zákonitě červená a musel opustit hrací plochu.

V 78. minutě pak korunoval beznaděj Baníku Šťáhlovský. Ten u vlastní zadní čáry otálel s rozehrávkou, až jej o míč připravil Petr Klinec, který pronikl do vápna, přihrál Klíčovi a ten dal brankovou pojistku. V 87. minutě se ještě rozeběhla rychlá útočná akce po ose Uhlík – P. Klinec – Klíč, ale míč se už k posledně jmenovanému nedostal, protože včas zasáhl Ludík. V nastavení ještě přihrával Klíč Klincovi, jenže jeho pokus postrádal přesnost. Hned po tomto pokusu bylo utkání ukončeno.

Slavoj se posunul na příčku osmou, Modlany zůstávají čtvrté. Za týden Žatec nastoupí na hřišti předposledních Lovosic.

„Dnes vyrovnaný zápas. V první pulce určitě. Bez šancí. Ve druhé pulce bylo na nás vidět, že chceme víc. Podařilo se nám udělat dvě, tři, čtyři hezké akce, ze kterých jsme dali dva góly. Proto máme tři body. Šli jsme si za tím. Dnes perfektní obrana, za kterou jsem rád. Šanci dostal druhý brankař a zvládl to s nulou, tak spokojenost,“ hodnotil v krátkosti trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – SK Baník Modlany 2:0 (0:0)

Branky: 54. Klinec, 78. Klíč. Rozhodčí: Stupka – Holly, Faigl, ŽK 5:5, ČK 76. Vavřinec (Modlany), 80 diváků.

Slavoj Žatec: Schejbal – F. Klinec, Smékal (90. Morong), Beneš, Mács (73. Zmrhal) – Suchan (90. Horák), Pinkr (75. Uhlík), Čonka, Minařík (90. Lebduška) – P. Klinec, Klíč.

Baník Modlany: Zacharda – Dolejška, Stožický (53. Brezovský), Ludík, Vavřinec – Šťáhlovský, Šípek, Kupka, Kučera (63. Formánek), Dupák (75. Šanda) – Ruda.

Jaroslav Tošner