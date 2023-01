Ke Klincovi se na podzim střelecky připojil Pavel Klíč, dal deset gólů. Hodně práce odvedli také Lukáš Beneš a Jan Čonka, podle mnohých pilíře žatecké sestavy. „Věkově je to vhodně namíchané. Máme jen jednoho vyloženě staršího hráče. A mladíci získávají zkušenosti, budou lepší a lepší. Co se mě týče, tak je to vždy o tréninku a následném přenesení do zápasů. Pokud budu zdravý, tak asi ještě občas gól dám. Ale máme i další koně, kteří jsou schopni dávat větší množství branek."

Mužstvu z města chmele výsledkově nevyšel závěr podzimu, poslední dva zápasy prohrál. Hlavně nezdar na teplické umělce, kde padl s Oldřichovem, leží Klincovi i po Novém roce v žaludku. „Byli jsme jednoznačně lepší, hráli přes třicet minut na jednu bránu, ale o poločase jsme prohrávali 0:3. Takových duelů jsem moc nezažil."

Stadion Slavoje Žatec je po rekonstrukci:

Zdroj: Deník/František Bílek

I přes zkažený podzimní finiš ale jedna z klíčových opor Slavoje první polovinu sezony hodnotí pozitivně. „Hodnocení je poměrně kladné, i když by se nám líbilo přezimovat někde kolem pátého místa. Ale v žádném utkání jsme vyloženě nepropadli. Po letních změnách, na mysli mám příchod nového trenérského štábu, jsme si nějakou dobu zvykali na nový systém hry. Postupem času se nám to celkem podařilo a myslím, že jsme hráli pro diváky celkem líbivý fotbal. Na jaře chceme být ještě lepší a podpořit to výsledky, zkrátka šplhat co nejvíc tabulkou," dívá se Klinec do budoucna.

Žatec brzy začne přípravu, už v pauze měli hráči od trenéra Zelinky individuální plány. „Je to tak, běhali jsme," potvrzuje vytáhlý fotbalista.

Aby příprava byla kvalitní, bude potřeba vysoké účasti na tréninkových jednotkách. To podle Klince problém nebude. „Od léta se docházka na tréninky i zápasy neuvěřitelně zlepšila. Odhaduji, že proměrně nás bylo tak 15 - 16, to v soutěži jen tak někdo nemá. V přípravě nás čekají kromě tréninků tradičně i zápasy na naší umělce, což je podle mě optimální varianta."

Kdo bude favoritem na postup? „Kvalita naší soutěže je na vysoké úrovni. Herně nejkvalitnější týmy mají podle mě Brná a Kadaň, rozhodne se asi mezi nimi," myslí si Petr Klinec.