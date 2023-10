„Dostaneme góla a sesypeme se jako by nám zapálili barák,“ použil Zelinka trefné přirovnání k poslednímu víkendu, když Most přišel v 18. minutě po červené kartě o Petra Kavického. Do té doby se hrálo bez branek a hosté z Mostu pak i v oslabení zapnuli a ve 26. minutě se poprvé prosadil Cicko a přesně minutu před koncem servíroval Slavoji bůra Dražil. „Máme výhodu hráče v poli a nejsme schopní se střelecky prosadit. To je prostě špatně,“ kroutil hlavou žatecký trenér Zelinka.

„Výsledek mluví sice jasně, ale nerodil se vůbec lehce. Brzy jsme hráli o jednoho méně, takže se nám to trošku zkomplikovalo a museli jsme jít více do bloku. Na jednu stranu nám to i pomohlo, protože najednou musel Žatec hrát do plných. To si myslím, že jim tolik nevyhovovalo a naše brejky byly smrtící. Ještě jsme dvakrát napálili břevno,“ viděl mostecký asistent Jiří Lovíšek.

Lounská stíhací jízda ve Štětí na bod nestačila. Schettl byl od remízy blízko...

Mostecká juniorka po minulých nezdarech výhru potřebovala. Udržela si tak čtvrté místo v tabulce. „Věřím, že teď naše herní kvalita bude mít stoupající tendenci,“ dodal mostecký trenér.

„Poslední zápasy se nám sice dařila hra, ale nedávali jsme góly. Spíš jsme dostávali branky, které by úplně neměly padat. V zakončení jsme nehráli dobře. V Žatci to ale konečně vyšlo. Paradoxně ta červená karta nám pomohla k tomu, že jsme se semkli v rámci týmu, což se nám v posledních zápase ne úplně dařilo,“ viděl zkušený mostecký plejer Vít Popelka.

Co žatecký Slavoj? Po deseti kolech se krčí na 14. místě tabulky s devíti porážkami. „Bohužel jsme teď trošku v krizi,“ vidí lodivod Slavoje, který bude chtít se svým celkem černou sérii přervat v dalším víkendu v duelu na půdě Modlan.